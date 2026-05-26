世博台灣館再轉型新竹科教館 竹市府：目標2028年完工

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但統包廠商財務差、施工進度落後成爛尾工程；如今，市府轉型定調為「科學教育館」將拆除原有黑色球體及外伸平台，以減輕結構負擔，保留白色框架作為外觀意象，兼顧安全性與城市記憶，預計今年7月工程發包，目標2028年完工。

市府今舉行「科學教育館轉型進度說明記者會」，說明原「世博台灣館」轉型升級最新進度。高虹安說，市府重新檢討整體發展方向後，正式以「科學教育」作為場館核心定位，打造兼具教育性、互動性與娛樂性的科學學習基地，未來將成為推動全民科學教育的重要據點。

高虹安說，兒探館整建工程於2022年9月因統包商延宕履約而終止契約，市府為維護機關與市民權益，在過去期間積極辦理結算作業，並向承攬商提出求償，經過多次爭議調解，現已進入訴訟程序，預計6月會有初步結果。

此外，為解決因介面複雜，建築師及承包商對重啟工程望而卻步的困境，2024年4月起委任專業技師針對結構、機電設備及管線進行檢測及評估，並將評估結果納入規劃項目，果然大幅降低投標廠商疑慮，設計規畫案也順利於去年6月決標。

高虹安表示，市府接手後，除完成中途結算、現況調查等工作，也全面重新檢討規畫方向，去年6月由具大型公共建築設計監造經驗的郭自強建築師事務所團隊承攬設計監造作業，目前已進入細部設計與工程預算書圖審查階段。

整體規畫方面，新建築外觀採清新明亮的鋼構與透明玻璃設計，與周邊文創館米白色系建築相互呼應，營造具現代感與整體性的藝文場域。夜間更透過暖色燈光與玻璃帷幕，延續原有「天燈意象」，成為公道五路嶄新城市景觀焦點。

「科學教育館」整體規畫建築設計亦導入綠建築理念，結合自然、人文與景觀元素，營造與周邊環境和諧共融的友善空間。完工後將規畫半導體與AI相關科技策展活動，成為推動全民科學教育的重要據點，。

文化局表示，科學教育館未來規畫6大空間機能，包括1樓「科教大廳及特展區」、2樓「創意實驗室」、3樓「半導體常設展與戶外平台」、4樓「咖啡廳與工作坊」、5樓「景觀平台」，以及6樓「沉浸式劇場與展示藝廊」，透過分齡設計與探索式學習，打造全齡共享的科學教育空間。其中6樓沉浸式劇場將導入大型互動投影與共享式學習體驗，營造兼具科技感與娛樂性的未來教育場域。

市府今舉行「科學教育館轉型進度說明記者會」，說明原「世博台灣館」轉型升級最新進度。高虹安說，市府重新檢討整體發展方向後，正式以「科學教育」作為場館核心定位。記者王駿杰／攝影