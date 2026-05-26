竹苗區域聯防救援無縫接軌 苗栗醫療資源助新竹七旬中風婦順利取栓

78歲邱姓老婦在新竹地區一家醫院住院期間，突發意識改變及右側肢體癱瘓，經檢查證實為「左側中大腦動脈阻塞」，急需進行動脈取栓治療，但當時新竹地區其他醫院因為正忙於業務，無法及時提供支援。苗栗市大千綜合醫院表示，幸好透過「竹苗區域聯防機制」，將病人緊急轉診至大千醫院，由神經科團隊接手，成功取栓搶通血管，讓病人轉危為安並順利出院。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維指出，腦中風主要分為阻塞型及出血型兩種類型，邱姓病患屬於「顱內大血管阻塞」造成的阻塞型腦中風。目前主要有施打血栓溶解劑（rt-PA）及經導管動脈取栓術（EVT）兩種治療方式。為讓腦中風病人得到更好的治療效果，健保署放寬施打血栓溶解劑（rt-PA）的給付條件，從發作後3小時延長至4.5小時；動脈取栓術給付條件也放寬，從中風後的8小時延長到24小時。

康靜維回顧救治過程指出，新竹這家醫院在第一時間診斷病患情況後，發現當天新竹地區其他醫院無法及時協助。在急迫情況下，醫療團隊啟動「竹苗區域聯防群組」，大千接手後立即開啟綠色通道。病人抵達後，急診與神經科團隊無縫接軌，憑藉精準技術將阻塞血栓取出，成功恢復腦部血流。

康靜維強調，腦中風的治療是與時間賽跑，每一分鐘的延遲都可能導致數百萬個腦細胞死亡。大千身為「腦中風經動脈取栓手術」桃竹苗區域聯防主責醫院，具備全天候執行動脈取栓能力。此次案例展現苗栗醫療量能已足以支撐鄰近縣市，更證明「區域聯防機制」在關鍵時刻能打破地域限制。大千將持續提供24小時不間斷的緊急醫療服務，確保竹苗地區民眾在面臨急性腦中風威脅時，能獲得及時且先進的治療。

老婦因左側中大腦動脈阻塞（紅圈處）導致意識改變及右側肢體癱瘓。圖／大千綜合醫院提供