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新竹市鳥「皮卡」暴紅市花卻失色 議員籲擴種杜鵑花強化形象

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府將市鳥喜鵲設計成吉祥物「皮卡」，推廣應用後提高辨識度。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將市鳥喜鵲設計成吉祥物「皮卡」，推廣應用後提高辨識度。圖／新竹市政府提供

新竹市政府將市鳥喜鵲設計成吉祥物「皮卡」，推廣應用後提高辨識度；但市花「杜鵑花」的城市意象仍不夠鮮明。市議員段孝芳建議於十八尖山及各主要道路分隔島等適合地點，擴大種植杜鵑花，強化市民與遊客對市市花的認識。市府表示，將採分階段方式推動。

段孝芳指出，市府每年賞花季經常種植草花，但草花花期短、容易凋零，若凋謝後未及時整理，反而容易造成景觀凌亂。她認為，與其每年大量更換草花，不如思考以杜鵑花取代，因杜鵑花相對好照顧，除了3月花期盛開外，其餘季節也能維持綠意，整體視覺感受更佳，也較符合長期景觀營造方向。

段孝芳表示，許多人會花大筆費用赴日本賞櫻，正是因日本成功將櫻花塑造成城市特色。她認為，新竹市也有條件把杜鵑花打造為代表性花卉，無論是在十八尖山、光復路中央分隔島或其他可種植地點，都可透過更完整的景觀規畫與集中植栽，提升城市辨識度與景觀品質，讓外地遊客一提到新竹，就能聯想到杜鵑花。

新竹市政府城銷處表示，市花選定杜鵑花，是基於城市自然條件、歷史脈絡與象徵精神的綜合考量。杜鵑花適應性強、耐風耐旱，非常符合新竹「風城」的氣候特性，也象徵新竹人堅韌、勤奮、向上的城市精神。

城銷處指出，杜鵑花花期集中、色彩豐富，盛開時具有高度辨識度，能在短時間內形成鮮明城市景觀；即使花期過後，仍可維持良好綠意，兼具觀賞與景觀功能，十分適合作為都會型城市代表花卉。

城銷處指出，市府多年來已在十八尖山、主要公園及道路綠帶種植杜鵑花，並透過「新竹賞花季」、十八尖山導覽及活動視覺設計，逐步強化市花意象。未來將以「杜鵑花＝新竹市」為核心方向，結合賞花路線、城市散步、視覺識別與導覽設計，推動成為市民與旅客一眼可辨的城市符號。

新竹市公管中心表示，十八尖山具備生態、景觀與市民使用基礎，也是重要休憩與觀光節點，適合作為市花意象具體呈現的起點。後續將視示範成效與維護量能，評估逐步擴展至主要道路分隔島及其他適合場域，採分階段方式推動辦理。

市議員段孝芳建議於十八尖山及各主要道路分隔島等適合地點，擴大種植杜鵑花，強化市民與遊客對市市花的認識。記者黃羿馨／攝影
市議員段孝芳建議於十八尖山及各主要道路分隔島等適合地點，擴大種植杜鵑花，強化市民與遊客對市市花的認識。記者黃羿馨／攝影

城銷處指出，市府多年來已在十八尖山、主要公園及道路綠帶種植杜鵑花，並透過「新竹賞花季」、十八尖山導覽及活動視覺設計，逐步強化市花意象。記者黃羿馨／攝影
城銷處指出，市府多年來已在十八尖山、主要公園及道路綠帶種植杜鵑花，並透過「新竹賞花季」、十八尖山導覽及活動視覺設計，逐步強化市花意象。記者黃羿馨／攝影

十八尖山 杜鵑花 新竹

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