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工研院「鋪面全循環」技術 苗栗打造示範城

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦25日宣布逐年導入。記者范榮達／攝影
工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦25日宣布逐年導入。記者范榮達／攝影

工業技術研究院的「道路鋪面材料再生全循環應用」技術打敗勁敵南韓，今年獲得美國Edison（愛迪生）Awards金獎，苗栗縣有業者去年合作量產。苗栗縣長鍾東錦昨天宣布，明年台灣燈會場域將使用該鋪面，並擬公辦民營設廠，逐步打造循環經濟、綠能政策示範縣市。

國內瀝青刨除料無法完全去化嚴重堆置，工研院研發再生全循環應用技術，七成還原新砂石、三成瀝青料，並與聯岳砂石企業股份有限公司合作，建置首座刨除料瀝青砂石分離示範廠，目前試俥中，預計每年處理量約八萬噸，減少碳排四四四五噸。

鍾東錦昨會同工研院綠能所副所長萬皓鵬、瀝青工業同業工會名譽理事長賴耀星及聯岳董事長彭錦淼等人，宣布縣府將導入道路鋪面材料再生全循環應用技術。鍾認為苗栗條件得天獨厚，骨料品質優良，且土地取得成本相對便宜，明年台灣燈會停車場、臨時設施基地等公共空間優先評估示範。

「刨除料再生、再利用是業者終極目標！」賴耀星說，刨除料無法完全去化，很多業者目前只能堆置，縣府大力推動再生全循環應用，將成為全國的模範。

工研院綠能所副組長陳志豪說，技術上最大突破，就是顛覆傳統刨除使用的限制，把過去結塊、老化的刨除料，重新還原、分離、再生，產品有如新料，達到國家標準，也可以減少天然料消耗，工研院將持續努力，技術引導政策規範。

苗栗 工研院 鍾東錦 瀝青 綠能

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