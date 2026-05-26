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民進黨桃園黨部主委 張火爐回鍋

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園報導

民進黨前天改選地方黨部主委，桃園市黨部主委由前主委張火爐擊敗前立委湯蕙禎。面對年底市長選戰，張火爐將回鍋執掌黨部兵符，表示將協助溝通整合，並借重年輕世代長處打選戰；國民黨預計六月完成議員與市長提名，陸戰為主、空戰為輔，力拚最後勝選。

張火爐過去曾任民進黨桃園市黨部兩屆主委，此次與現任主委黃傅淑香支持的湯蕙禎競爭，前天以二八六八票擊敗湯蕙禎的一三八三票。國民黨桃園市議員詹江村昨天在臉書發文，表示前市長鄭文燦推出張火爐，賴清德總統則推湯蕙禎與之對抗，最後鄭文燦派系徹底擊敗賴清德的勢力。

張火爐回應，他不以為然，因為他沒有派系，詹江村的評論不對，「把國民黨管好就好，不用管到民進黨的事情」；湯蕙禎也對詹的發文直言「想太多」，自己也是鄭文燦班底，跟賴總統無特別關聯，因想加強黨務組織運作，並爭取年底選戰全壘打機會而登記參選，強調「有競爭才有進步」。

張火爐也提到，自己是受桃園市長參選人黃世杰請託才「退而不休」出面承擔，黃希望由他出任黨部主委、協助整合地方。對於年底選戰布局，張強調「身為黨部主委一定要往前衝」，網路與媒體經營非常重要，傳統動員遊覽車、南北競總的模式耗費資源，需要改變，未來將與黨內溝通討論。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，六月將陸續完成議員與市長正式提名，進入選戰模式。在桃園拚選戰，組織陸戰是重要一環，且現在自媒體發達，空戰也很關鍵，市長張善政三年多來政績卓著，黨務系統會串連各種資源分進合擊，配合相關市政宣傳，爭取選民最大化支持。

民進黨 桃園 鄭文燦 黃世杰

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