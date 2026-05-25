新竹縣全障運單日奪11金 獎牌數超越上屆紀錄

115年全國身心障礙國民運動會於5月23日至26日在新北市展開為期4天的激烈對決，新竹縣單日狂掃11金、6銀、11銅，此外更有6個第四名及1個第7名，整體獎牌數與表現已正式打破上一屆紀錄。

對於代表隊在賽事次日便寫下破紀錄的輝煌戰績，新竹縣長楊文科肯定這群選手克服身體侷限，以強大的意志力詮釋運動家精神，這次的輝煌成績更是新竹縣推動適應體育、落實運動平權的最佳實踐。

本屆賽事特奧項目代表隊表現最為搶眼，其中特奧輪鞋競速項目單日就進帳8面金牌。其中現就讀新豐國中的羅晴，在女子組100公尺與300公尺競速兩項拿下2金、成功蟬聯金牌；同為特奧輪鞋強棒的吳怡萱，也在女子組100公尺與500公尺競速中摘下雙金，表現亮眼。

除了新竹縣女力大爆發外，男子組的范高綸參加500公尺、吳予霖參加100公尺，以及由許閔硯與雲川億組成的男子組2×100公尺接力、林雨潔與徐語彤組成的女子組2×100公尺接力，皆以絕佳默契與速度封王。

特奧保齡球先由唐俊斌摘下男子個人賽金牌，陳柏村與廖允禎也聯手奪得男子雙人賽冠軍；特奧滾球則由女子組雙人賽的何承庭與姜子柔展現絕佳戰術合作，為竹縣再添1金。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞表示，每位選手能站上全國舞台，背後都有默默奉獻的無名英雄，她由衷感謝新竹縣肢體障礙協會、愛羽協會等，以及本縣各校特教班，以及國立新竹特殊教育學校的教練與老師們，長期以來投注極大的心思與心力，日復一日陪伴選手練習與成長，是選手們最堅實的後盾。

去年在東京聽奧桌球項目勇奪團體銀牌及雙打銅牌的新竹縣名將王顗翔，本屆賽事依舊狀態絕佳，今日戰勝同為國家隊的隊友，晉級複賽，身為世界級強棒，他接下來將持續努力。

新竹縣代表隊在賽事次日便寫下破紀錄的輝煌戰績。圖／新竹縣府提供