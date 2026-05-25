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偵辦國安、營業秘密與重大貪汙案 王遠志獲法務部模範公務員

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹地檢署檢察官王遠志長期投入重大案件偵辦，榮獲法務部115年模範公務人員殊榮。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署檢察官王遠志長期投入重大案件偵辦，榮獲法務部115年模範公務人員殊榮。圖／新竹地檢署提供

新竹地檢署檢察官王遠志長期投入重大案件偵辦，在打擊犯罪、守護國家安全、維護公共安全及培育檢察人才等面向表現卓越，榮獲法務部115年模範公務人員殊榮，並於今天法務部舉行的頒獎典禮中，由法務部長鄭銘謙親自頒獎表揚。

法務部今年共表揚38名模範公務人員，涵蓋法務行政、檢察、調查、廉政、行政執行及矯正等體系。鄭銘謙致詞時表示，獲獎同仁在各自崗位秉持專業與奉獻精神，發揮重要影響力，展現法務團隊守護法治、維護公義、服務人民的信念，足為同仁典範，也感謝獲獎者家人長期支持，讓公務同仁能無後顧之憂投入工作。

新竹地檢署指出，王遠志為司法官第51期，自2019年任職新竹地檢署以來，長期偵辦重大、複雜及新興犯罪案件，表現亮眼。他曾偵辦科技公司涉偽造空汙數據案，查明業者以不實資料規避環境監管；也偵辦多起境外勢力非法挖角、侵害營業秘密及危害國家核心關鍵技術案件，協助防堵關鍵技術外流，是新竹地檢署「國家安全暨營業秘密辦案團隊」重要成員，並與團隊共同獲得2025年公務人員傑出貢獻獎團體獎。

除科技犯罪與國安案件外，王遠志在廉政及公共安全案件偵辦也有具體成果，曾偵辦新竹縣重大貪汙案件，起訴涉案廠商及多名高階公務人員，展現檢方維護廉政與公共安全的決心。

在實務工作之外，王遠志也長期擔任司法官學院兼任教師，投入檢察人才培育，將第一線偵查經驗轉化為教學內容，協助年輕司法官理解檢察官專業倫理、案件判斷與社會責任，傳承檢察實務經驗與法治精神。

王遠志表示，能獲得法務部模範公務人員殊榮深感榮幸，也更覺責任重大，這份榮耀不僅屬於個人，更是新竹地檢署全體同仁共同努力的成果，也代表社會各界對檢察機關的期待與信任。未來將持續秉持公正、廉潔、專業與謙卑態度，堅守檢察官職責，守護公平正義，並期盼鼓勵更多優秀人才投入檢察體系。

新竹地檢署表示，對王遠志獲此殊榮深感與有榮焉，未來將持續精進重大犯罪偵辦效能，強化國家安全、營業秘密、廉政及公共安全案件查緝能量，以專業行動回應社會對司法正義與國家安全的期待。

檢察官王遠志表示，能獲得法務部模範公務人員殊榮深感榮幸，也更覺責任重大。圖／新竹地檢署提供
檢察官王遠志表示，能獲得法務部模範公務人員殊榮深感榮幸，也更覺責任重大。圖／新竹地檢署提供

檢察官王遠志為司法官第51期，自2019年任職新竹地檢署以來，長期偵辦重大、複雜及新興犯罪案件，表現亮眼。圖／新竹地檢署提供
檢察官王遠志為司法官第51期，自2019年任職新竹地檢署以來，長期偵辦重大、複雜及新興犯罪案件，表現亮眼。圖／新竹地檢署提供

法務部 貪汙 鄭銘謙

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