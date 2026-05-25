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新竹郵局挺在地青農 獨臂「虎克船長」分享檸檬茶故事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹郵局為協助在地青農拓展通路、推廣優質農產品，邀請獨臂青農、有「虎克船長」稱號的詹翔欽進駐郵局設攤販售檸檬茶。圖／詹翔欽提供
新竹郵局為協助在地青農拓展通路、推廣優質農產品，邀請獨臂青農、有「虎克船長」稱號的詹翔欽進駐郵局設攤販售檸檬茶。圖／詹翔欽提供

新竹郵局為協助在地青農拓展通路、推廣優質農產品，邀請獨臂青農、有「虎克船長」稱號的詹翔欽進駐郵局設攤販售檸檬茶。中華郵政董事長王國材也肯定詹翔欽一路打拚精神，並期許其品牌透過「i郵購」平台持續拓展市場，讓更多民眾認識在地青農與友善農業。

王國材今親親赴新竹，除替虎克船長加油打氣，也實際了解青農與郵局合作情形。他表示，中華郵政除提供穩定物流，也透過「i郵購」協助在地品牌拓展銷售，希望成為台灣農業的重要後盾。

詹翔欽表示，疫情期間因有郵局協助配送，才能順利將防疫關懷包檸檬茶送達客戶手中，後來又遭詐騙集團仿冒販售假貨，也多虧郵局正規、安全的物流與銷售平台，才能保障消費者權益。

詹翔欽說，加入郵局「郵購電商」及「i郵購」後，業績成長不少，也開拓許多新客源，「沒有郵局，就沒有現在的我。」從消費者高回購率，也看得出民眾對中華郵政推薦商品的信任。

新竹郵局局長沈佛龍也到場試喝並了解顧客反應。他表示，希望透過郵局門市設攤，讓更多民眾直接接觸在地青農與優質農產品，也藉由青農親自介紹，讓民眾更了解台灣農業轉型與友善耕作理念。

適逢端午節前夕，郵局迎來節慶包裹高峰，詹翔欽也把握機會推薦招牌檸檬茶，笑說「端午節吃粽子，就是要配清爽解膩的檸檬茶」，邀請民眾透過「i郵購」支持在地青農。

王國材今親親赴新竹，除替虎克船長加油打氣，也實際了解青農與郵局合作情形。圖／詹翔欽提供
王國材今親親赴新竹，除替虎克船長加油打氣，也實際了解青農與郵局合作情形。圖／詹翔欽提供

新竹 青農 郵局

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