桃園新屋社子溪整治排序墊底今年無望動工 地方憂水患

桃園市社子溪流經新屋區因護岸未依照治理計畫施作，現況高度不夠，有些還沒有防洪構造物，每逢大雨沿岸住家工廠擔心害怕。立委涂權吉今日表示已邀集地方、中央主管機關、議員、里長開說明會，並要求優先整治社子溪新屋區段。

議員陳睿生指出，市府第一批河川整治工程有20案，社子溪排序在16至19案等於後段接近墊底，今年經費恐難有著落，但是整治工程有急迫性，很不合理。目前社子溪新屋段防汛步道破損嚴重，相較於其他區域，市府對新屋段沒有明確的修繕規畫，鄉親憂心潛在洪患問題。

陳睿生不諱言社子溪治理工程有土地徵收問題，市府給予評分較低，但比較其他區域整治工程，新屋地區土地徵收成本最低，社子溪在新屋有4段工程標總經費低，市府水務局和水利署應將社子溪新屋段排入優先治理工程。

水利署第二河川分署表示，河川整治順序有一分「縣（市）擬辦治理工程勘查評分表」，由中央提供地方政府參考；市府水務局回應土地徵收低，確實會顯著降低工程成本，局本部會進一步討論立委、議員及里長鄉親的意見。

涂權吉指出，社子溪新屋段的淹水問題已經20、30年，這次「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」中央補助78%、地方政府負擔22%，這是一個整治社子溪的好機會，期待水務局能夠積極回應新屋鄉親的需求。

涂權吉說明，為確保全國地方治水經費不出現空窗期， 行政院在2025年底結束「前瞻基礎建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」後，同年12月4日核定為期4年（2026至2029年），總經費1000億元的跨部會系統性治水計畫，名為「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。

涂權吉指出，國民黨、民眾黨黨團考量上述計畫屬於行政院新興計畫預算，加緊腳步已於3月6日通過718億元這項新興計畫先行動支案，水利署也與桃園市政府水務局全面啟動第一批次工程現勘、審查與經費擬辦作業，市府要依據實況優先處理社子溪整治。