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照顧中高齡 桃園市衛生局6月推出心理健康計畫

中央社／ 桃園25日電

桃園市政府6月1日將推出「心鄰相伴心理健康計畫」，針對46歲以上、面臨職涯與家庭議題及長期疾病與高負荷照顧壓力的中高齡族群，提供心理支持服務，協助釐清核心困擾與需求。

衛生局長賈蔚致詞表示，衛生福利部「15-45歲心理健康支持方案」推動後，民眾對心理諮商接受度與使用意願明顯提升，市府將心理支持服務進一步向中高齡族群延伸，計畫由桃園市社區心理衛生中心心理師先提供1次初談服務，協助民眾整理壓力來源與需求方向，再依個別情況媒合心理諮商機構進行後續服務，民眾每人可先接受3次心理諮商，若經專業評估最多可再延長3次。

賈蔚指出，中高齡長輩習慣「忍一下就好」、「不要麻煩別人」，即使疲憊或壓力沉重也不輕易求助，但心理諮商並不代表「有病」，而是整理情緒與壓力的方法，若長期出現失眠、情緒低落、照顧壓力沉重或家庭關係困擾等情形，可透過38家桃園市全齡心理健康支持方案合作心理機構，讓民眾依所在地與需求就近獲得協助。

桃園市諮商心理師公會與桃園市臨床心理師公會說，面對高齡化社會，長者心理健康與身體保健同等重要，計畫針對中高齡高風險族群提供心理諮商資源，具重要示範意義，期盼透過專業陪伴與社區支持，讓長輩能更重視心理健康。

衛生局表示，符合特定議題民眾，可透過「桃園E指通」平台進行線上預約，讓專業陪伴走過人生不同階段的壓力與挑戰。

桃園 心理諮商 衛生局

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