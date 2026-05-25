快訊

被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市青草湖國小達「生生有平板」 推動AI學習

中央社／ 新竹市25日電

新竹市政府日前補助青草湖國小添購平板電腦，使該校平板電腦數達506台，完成三至六年級學生「生生有平板」建置，可讓學生進行AI（人工智慧）互動學習。

新竹市長高虹安今天到青草湖國小參與「生生有平板．AI創未來」智慧學習活動，與學生一起體驗「生態尋蝶」課程，結合平板載具與AR（擴增實境）科技，引導學生透過虛實整合方式認識蝴蝶生命歷程。

高虹安說，市府致力打造兼具「科技、人文、國際」素養的學習環境，勉勵學生善用科技工具，不僅要會使用科技，更要學會運用科技探索世界、解決問題，培養自主學習與創新思維能力。

青草湖國小校長周雯娟表示，青草湖國小推動智慧校園與科技融入教學，此次課程讓學生從戶外實地觀察校園蝴蝶生態開始，透過平板進行數位創作與AR互動體驗，認識蝴蝶的一生。

有學生分享，雖在校園常看到蝴蝶，但不知道蝴蝶如何成長，課程結合平板與AR，能更清楚觀察蝴蝶從幼蟲、蛹到成蝶的完整生命歷程，「好像真的有蝴蝶飛到眼前」，感到新奇、有趣。

竹市府教育處表示，此次補助青草湖國小212台平板電腦後，讓該校三至六年級共506名學生達到「生生有平板」的建置目標，將持續推動數位教學與AI教育，協助學校發展更多元的創新課程模式。

新竹 平板 高虹安

延伸閱讀

智慧校園 彰投「生生有平板」達標

彰化1到12年級達「一生一平板」 教學升級迎數位管理挑戰

打造生生有平板 智慧學習再升級

AI時代生生用平板 鄭英耀盼4年內22縣市全達1人1機

相關新聞

打敗韓國 工研院刨除料全循環技術苗栗打造示範縣市

工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術打敗勁敵韓國，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，苗栗縣業者去年合作量產，縣長鍾東錦今天宣布明年台灣燈會場域將使用鋪面，擬公辦民營設廠，逐步打造循環經濟、綠能政策示範縣市。

竹市義警大隊捐贈仁愛之家夏季物資 盼拋磚引玉關懷弱勢童

新竹市民防總隊義警大隊今天前往新竹仁愛兒童之家舉辦愛心物資捐贈活動，捐贈防蚊用品、生活清潔用品、排風扇、保溫瓶及加菜金，希望在兒童節與母親節過後，持續將關懷送進弱勢兒少機構，讓院童感受到社會溫暖與支持。

交通恐癱 桃園內壢汙水工程延後

台鐵內壢站周邊才因鐵路地下化軌道切換工程，導致交通陷入黑暗期，市府水務局近期又將進行汙水下水道工程，引發民代擔憂。市府回應，汙水下水道工作井將配合鐵路地下化期程延後辦理，未來也會避免在鐵路地下化周邊五百公尺範圍內進行大型立坑施工。

星期評論／ 苗栗人期待全民總統施政高度

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院五月十九日開工動土典禮，意外上演兩名「礦工之子」賴清德總統、苗栗縣長鍾東錦隔空交鋒，中央總預算卡關與鍾爭取教育建設被綁在一起，但國家資源不應該分顏色、黨派，公平、合理分配，苗栗人期待全民總統展現高度。

桃園龍潭歸鄉文化節百年龍舟賽點睛 6/19連3天熱鬧可期

桃園市長張善政今日為2026龍潭歸鄉文化節-市長盃龍舟賽點睛，並表示歸鄉文化節已經是每年龍潭大池最熱鬧的節慶，不僅有精彩刺激的龍舟競賽，也完整展現在地客庄文化特色。

桃市長太太張琦雅現身「唐寶寶就業輔導嘉年華」 籲關懷弱勢孩子

為打造更友善的共融職場，深化脆弱家庭品格教育，中華Fun心關懷公益協會、桃園市政府舉辦「唐寶寶就業輔導嘉年華」，今日在龍潭登場，市長太太張琦雅也到場，呼籲社會「即時接住」弱勢孩子，為他們創造翻轉人生的舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。