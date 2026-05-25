竹市青草湖國小達「生生有平板」 推動AI學習

新竹市政府日前補助青草湖國小添購平板電腦，使該校平板電腦數達506台，完成三至六年級學生「生生有平板」建置，可讓學生進行AI（人工智慧）互動學習。

新竹市長高虹安今天到青草湖國小參與「生生有平板．AI創未來」智慧學習活動，與學生一起體驗「生態尋蝶」課程，結合平板載具與AR（擴增實境）科技，引導學生透過虛實整合方式認識蝴蝶生命歷程。

高虹安說，市府致力打造兼具「科技、人文、國際」素養的學習環境，勉勵學生善用科技工具，不僅要會使用科技，更要學會運用科技探索世界、解決問題，培養自主學習與創新思維能力。

青草湖國小校長周雯娟表示，青草湖國小推動智慧校園與科技融入教學，此次課程讓學生從戶外實地觀察校園蝴蝶生態開始，透過平板進行數位創作與AR互動體驗，認識蝴蝶的一生。

有學生分享，雖在校園常看到蝴蝶，但不知道蝴蝶如何成長，課程結合平板與AR，能更清楚觀察蝴蝶從幼蟲、蛹到成蝶的完整生命歷程，「好像真的有蝴蝶飛到眼前」，感到新奇、有趣。

竹市府教育處表示，此次補助青草湖國小212台平板電腦後，讓該校三至六年級共506名學生達到「生生有平板」的建置目標，將持續推動數位教學與AI教育，協助學校發展更多元的創新課程模式。