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打敗韓國 工研院刨除料全循環技術苗栗打造示範縣市

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦今天宣布逐年導入。記者范榮達／攝影
工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦今天宣布逐年導入。記者范榮達／攝影

工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術打敗勁敵韓國，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，苗栗縣業者去年合作量產，縣長鍾東錦今天宣布明年台灣燈會場域將使用鋪面，擬公辦民營設廠，逐步打造循環經濟、綠能政策示範縣市。

國內瀝青刨除料無法完全去化嚴重堆置，工研院研發再生全循環應用技術，70%還原新砂石、30%瀝青料，前年8月縣府見證，工研院與聯岳砂石企業股份有限公司合作，建置首座刨除料瀝青砂石分離示範廠，目前試運中，預計每年處理約8萬噸，減少碳排4445噸，這項技術上個月又獲得愛迪生金獎肯定，工研院振奮，打敗勁敵韓國。

鍾東錦今天連袂工研院綠能所副所長萬皓鵬、瀝青工業同業工會名譽理事長賴耀星，及聯岳董事長彭錦淼等人，宣布縣府將導入道路鋪面材料再生全循環應用技術，鍾東錦認為苗栗條件得天獨厚，骨料品質優良，且土地取得成本相對便宜，加上交通便利、距離都會地區近，2027台灣燈會停車場、臨時設施基地，交通動線等公共空間，優先評估示範，縣府並盤點銅鑼鄉的土地，擬辦公辦民營設廠，推動循環經濟、淨零碳排及永續公共工程政策。

「刨除料再生、再利用是業者終極目標」！賴耀星說，刨除料無法完全去化，很多業者目前只能堆置，縣府大力推動再生全循環應用，將成為全國的模範。

工研院綠能所副組長陳志豪說，技術上最大突破，就是顛覆傳統刨除使用的限制，把過去結塊、老化的刨除料，重新還原、分離、再生，產品有如新料，達到國家標準，也可以減少天然料消耗，工研院將持續努力，技術引導政策規範。

工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦今天宣布逐年導入。記者范榮達／攝影
工業技術研究院「道路鋪面材料再生全循環應用」技術，今年獲得美國Edison（愛迪生） Awards金獎，縣長鍾東錦今天宣布逐年導入。記者范榮達／攝影

苗栗 工研院 鍾東錦 韓國

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