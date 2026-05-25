竹市義警大隊捐贈仁愛之家夏季物資 盼拋磚引玉關懷弱勢童

新竹市民防總隊義警大隊今天前往新竹仁愛兒童之家舉辦愛心物資捐贈活動，捐贈防蚊用品、生活清潔用品、排風扇、保溫瓶及加菜金，希望在兒童節與母親節過後，持續將關懷送進弱勢兒少機構，讓院童感受到社會溫暖與支持。

新竹市義警大隊長周鑫宏表示，義警平時協助警方維護地方治安，希望將守護社會的力量延伸到公益與弱勢關懷。此次活動由副大隊長林英傑、黃寶惠、陳豪傑、彭培桐號召發起，並由周鑫宏帶領8位副大隊長、3位中隊長及多位分隊長共同響應，「有錢出錢、有力出力」，一起投入物資募集與捐贈行動。

周鑫宏指出，義警成員多為志工，平時在重要節慶、地方活動及巷弄間，經常可見義警協助警方維護秩序與治安。隨著4月兒童節與5月母親節接連過去，義警大隊也希望藉由公益行動，提醒社會重視孩子與家庭的重要性。

他說，小朋友無法選擇自己的出生與家庭背景，更需要社會各界給予支持與照顧，因此希望透過此次活動拋磚引玉，號召更多企業、團體與善心人士投入公益，一起為弱勢孩子加油打氣。

周鑫宏表示，此次捐贈物資以夏季生活需求為主，包括防蚊液、防蚊用品、沐浴乳、排風扇等，希望協助院童在炎熱夏季擁有更舒適、安全的生活環境。

新竹仁愛兒童之家董事長陳憲聰表示，仁愛兒童之家創立於1972年，至今已有54年歷史，主要收容失親失依、家庭貧困及受虐兒童，長期以「愛的教育」為核心，希望提供孩子穩定家庭生活與成長環境，幫助孩子未來順利融入社會。

陳憲聰說，多年來感謝許多企業與善心人士無私支持與奉獻，讓院方得以持續照顧孩子，也讓院童感受到來自社會的溫暖與肯定。

此外，前市長室秘書、義消夥伴許登淇今天也到場參與捐贈活動。他表示，很榮幸陪同義警大隊前往仁愛之家，也感謝義警大隊長周鑫宏長期投入地方公益與社會服務，希望結合更多力量，讓社會變得更加溫暖。

新竹市民防總隊義警大隊今天前往新竹仁愛兒童之家舉辦愛心物資捐贈活動，捐贈防蚊用品、生活清潔用品、排風扇、保溫瓶及加菜金。記者黃羿馨／攝影