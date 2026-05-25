快訊

賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

市民活動中心不夠用 桃園推2策略轉型「不再只靠新建」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
市民活動中心興建與維護成本高昂，桃市府表示將會把課程與服務延伸到公寓大廈，強化社區服務量能。圖／桃園市民政局提供
市民活動中心興建與維護成本高昂，桃市府表示將會把課程與服務延伸到公寓大廈，強化社區服務量能。圖／桃園市民政局提供

桃園市民活動中心不足，不僅常有多里共用1處場館，民眾也反映「看得到、租不到」。市府民政局表示，興建新場館成本高昂，將同步推動2大策略，一方面以E化租借系統提升既有場館使用效率，另一方面把課程與服務延伸到公寓大廈，等於「將活動中心搬到住家樓下」，2024年已先在中壢區3處社區試辦，今年將擴展至其他6區，預計辦理541堂課程。

桃園市民活動中心達396處，里數涵蓋率74.9%，未來4年可望再新增51處，涵蓋率提升至84.5%，但市民活動中心興建與維護成本居高不下，加上現有功能單一，市府坦言光靠新建不足以回應需求，必須同步提升使用效率並將服務延伸到更多地方。

民政局表示，提升效率方面，目前已有350處活動中心完成登入E化租借系統，可租借空間498個，達成率100%，是六都唯一場地租借全程線上的城市，今年1至3月累計使用7475次，服務28萬722人次，E化門禁今年也將再增設30處達90處。

考量市民活動中心興建成本高，民政局指出，除增加活動中心數量，市府也推動「社區安居共享好生活計畫」，將課程、共餐、健康促進與社交活動帶到民眾樓下，分散市民活動中心使用壓力；今年該計畫將從中壢區擴展至八德、平鎮、桃園、龜山、大園、楊梅6區，獲補助的47處社區預計辦理541堂健康、親子及社福等多元課程，持續強化社區服務量能。

民政局副局長藍品畯表示，市民活動中心轉型不是繼續蓋更多硬體，而是同時提升既有場館使用效率，未來將推動複合共構建築，極大化土地使用效益，並串聯政府、NGO、公寓大廈、里長與社區發展協會，打造最貼近市民、最具溫度的據點。

至於後續是否新建市民活動中心，民政局表示，將以科學指標評分排序，包括既有場館的里數涵蓋率、實際使用率、民眾抵達場館的服務可及性、半徑1公里內服務人口、增改建可行性，藉此判斷各地需求強度，讓建設順序更公平透明。

桃園 中壢 活動

延伸閱讀

不必再向鄰居借場地辦畢典 北市修德國小活動中心流標7次終於開工

桃園市表揚績優防災社區與企業 攜手迎戰梅雨及颱風季節

桃園囤積條例再開鍘 蘆竹老翁住家清出10公噸雜物

修樹、水溝免分期 花蓮里長作業費翻倍強化地方服務

相關新聞

竹市義警大隊捐贈仁愛之家夏季物資 盼拋磚引玉關懷弱勢童

新竹市民防總隊義警大隊今天前往新竹仁愛兒童之家舉辦愛心物資捐贈活動，捐贈防蚊用品、生活清潔用品、排風扇、保溫瓶及加菜金，希望在兒童節與母親節過後，持續將關懷送進弱勢兒少機構，讓院童感受到社會溫暖與支持。

交通恐癱 桃園內壢汙水工程延後

台鐵內壢站周邊才因鐵路地下化軌道切換工程，導致交通陷入黑暗期，市府水務局近期又將進行汙水下水道工程，引發民代擔憂。市府回應，汙水下水道工作井將配合鐵路地下化期程延後辦理，未來也會避免在鐵路地下化周邊五百公尺範圍內進行大型立坑施工。

星期評論／ 苗栗人期待全民總統施政高度

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院五月十九日開工動土典禮，意外上演兩名「礦工之子」賴清德總統、苗栗縣長鍾東錦隔空交鋒，中央總預算卡關與鍾爭取教育建設被綁在一起，但國家資源不應該分顏色、黨派，公平、合理分配，苗栗人期待全民總統展現高度。

桃園龍潭歸鄉文化節百年龍舟賽點睛 6/19連3天熱鬧可期

桃園市長張善政今日為2026龍潭歸鄉文化節-市長盃龍舟賽點睛，並表示歸鄉文化節已經是每年龍潭大池最熱鬧的節慶，不僅有精彩刺激的龍舟競賽，也完整展現在地客庄文化特色。

桃市長太太張琦雅現身「唐寶寶就業輔導嘉年華」 籲關懷弱勢孩子

為打造更友善的共融職場，深化脆弱家庭品格教育，中華Fun心關懷公益協會、桃園市政府舉辦「唐寶寶就業輔導嘉年華」，今日在龍潭登場，市長太太張琦雅也到場，呼籲社會「即時接住」弱勢孩子，為他們創造翻轉人生的舞台。

客家桔醬秘密武器 「阿戊嫂的店」奪頭份四月八炒米粉冠軍

苗栗縣頭份「四月八」今天炒米粉大賽，客委會2021年客委會客家小炒全國冠軍三灣鄉「阿戊嫂的店」，以秘密武器客家桔醬炒米粉，評審大為驚艷，奪下今年冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。