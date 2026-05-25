市民活動中心不夠用 桃園推2策略轉型「不再只靠新建」

桃園市民活動中心不足，不僅常有多里共用1處場館，民眾也反映「看得到、租不到」。市府民政局表示，興建新場館成本高昂，將同步推動2大策略，一方面以E化租借系統提升既有場館使用效率，另一方面把課程與服務延伸到公寓大廈，等於「將活動中心搬到住家樓下」，2024年已先在中壢區3處社區試辦，今年將擴展至其他6區，預計辦理541堂課程。

桃園市民活動中心達396處，里數涵蓋率74.9%，未來4年可望再新增51處，涵蓋率提升至84.5%，但市民活動中心興建與維護成本居高不下，加上現有功能單一，市府坦言光靠新建不足以回應需求，必須同步提升使用效率並將服務延伸到更多地方。

民政局表示，提升效率方面，目前已有350處活動中心完成登入E化租借系統，可租借空間498個，達成率100%，是六都唯一場地租借全程線上的城市，今年1至3月累計使用7475次，服務28萬722人次，E化門禁今年也將再增設30處達90處。

考量市民活動中心興建成本高，民政局指出，除增加活動中心數量，市府也推動「社區安居共享好生活計畫」，將課程、共餐、健康促進與社交活動帶到民眾樓下，分散市民活動中心使用壓力；今年該計畫將從中壢區擴展至八德、平鎮、桃園、龜山、大園、楊梅6區，獲補助的47處社區預計辦理541堂健康、親子及社福等多元課程，持續強化社區服務量能。

民政局副局長藍品畯表示，市民活動中心轉型不是繼續蓋更多硬體，而是同時提升既有場館使用效率，未來將推動複合共構建築，極大化土地使用效益，並串聯政府、NGO、公寓大廈、里長與社區發展協會，打造最貼近市民、最具溫度的據點。

至於後續是否新建市民活動中心，民政局表示，將以科學指標評分排序，包括既有場館的里數涵蓋率、實際使用率、民眾抵達場館的服務可及性、半徑1公里內服務人口、增改建可行性，藉此判斷各地需求強度，讓建設順序更公平透明。