星期評論／ 苗栗人期待全民總統施政高度

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院五月十九日開工動土典禮，意外上演兩名「礦工之子」賴清德總統、苗栗縣長鍾東錦隔空交鋒，中央總預算卡關與鍾爭取教育建設被綁在一起，但國家資源不應該分顏色、黨派，公平、合理分配，苗栗人期待全民總統展現高度。

新設白沙屯媽祖醫院補上苗栗海線醫療不足的拼圖，賴總統認為加上衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓，及準醫學中心大千竹南醫院案陸續到位，苗栗醫療迎來「三喜臨門」的階段性成果。但當天動土典禮，針對鍾東錦反映教育等需求，賴總統卻反而點名鍾縣長，說未見其為中央總預算卡關講話，希望鍾發揮縣長的力量促使解套。鍾事後坦言「有點不太舒服」，指賴總統沒對症下藥。

醫療及教育是許多苗栗人的痛，賴總統口中的「三喜臨門」，鍾東錦從不吝言對中央感謝，切合就近就醫的需求，鍾是礦工之子，感同身受城鄉差距，尤其對教育建設更念茲在茲。

鍾東錦上任以來，極力爭取設置苗栗科學實驗中學，也盤點苗北因快速發展，包括文英、頭份、照南等國中需要增建教室，頭份市大後庄地區學生數擠爆，亟需增設一所國小，需求廿多億元。

不過，苗栗縣政府因二○一五年七月爆發財政危機，隔一個月接受行政院控管至今，財政目前只是從加護病房轉到普通病房而已，鍾東錦身為地方父母官，當然把握機會就向賴總統及行政院爭取，賴總統卻天外飛來一筆，將地方請命與中央總預算卡關混為一談。

民主政治選出總統，中央執政掌握國家資源，不應該家天下，不能因為顏色、黨派，甚至「咬耳朵」交好，就恩賜更多的資源經費，而如果考量公平性、必要性及急迫性的分配，鍾縣長心中應該會比較舒服一點。

苗栗縣政府歷經財政危機，一度陷入發不出薪水的困境，民進黨前總統蔡英文政府出手幫忙度過難關，行政院前院長蘇貞昌也支持急迫性的頭份國中教學大樓等重大建設，且全額補助，苗栗縣前縣長徐耀昌及鍾東錦點滴在心，很多苗栗人也不會忘了，因此，更期待當家的賴總統展現施政高度。