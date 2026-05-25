交通恐癱 桃園內壢汙水工程延後

台鐵內壢站周邊才因鐵路地下化軌道切換工程，導致交通陷入黑暗期，市府水務局近期又將進行汙水下水道工程，引發民代擔憂。市府回應，汙水下水道工作井將配合鐵路地下化期程延後辦理，未來也會避免在鐵路地下化周邊五百公尺範圍內進行大型立坑施工。

市議員謝美英說，台鐵在四月底軌道切換工程首日，就因火車慢速行駛造成嚴重壅塞，雖在市長張善政溝通後，軌道切換工程已延至暑假，減輕對通勤的衝擊，但水務局近期又要進行汙水下水道立坑作業，以內壢後站的交通條件，兩大工程不可能同時並存；呼籲市府團隊重視、加強橫向聯繫。

交通局回應，鐵道局辦理道岔更換工程造成內壢站周邊平交道交通壅塞，經台鐵五月八日將運行速率恢復至每小時八十公里後，尖峰柵欄阻斷時間與先前差異不大；為防止類似事件再發生，交通局已與交通部鐵道局建立協調機制，除零星前置作業外，均延至暑假施工以減輕衝擊。

針對近期即將於內壢車站周邊進場的中壢地區汙水下水道二期工程，交通局也要求施工單位配合鐵路臨時軌切換時程，延後鄰近平交道的工作井施工，正式進場前也須與地方充分溝通。

水務局指出，目前正進行內壢自信里周邊的汙水下水道試挖準備作業，後續立坑施作將配合鐵路地下化工程整體期程辦理，也會避免於鐵路地下化周邊五百公尺範圍內同步進行大型立坑施工。