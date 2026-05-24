桃園龍潭歸鄉文化節百年龍舟賽點睛 6/19連3天熱鬧可期

桃園市長張善政今日為2026龍潭歸鄉文化節-市長盃龍舟賽點睛，並表示歸鄉文化節已經是每年龍潭大池最熱鬧的節慶，不僅有精彩刺激的龍舟競賽，也完整展現在地客庄文化特色。

張善政說，今年龍舟大賽6月19至21日登場，歡迎市民朋友端午連假走訪龍潭，感受兼具熱血競技與濃厚人情味的端午盛會。 歷來龍舟賽事競爭激烈，去年冠亞軍僅差1秒，競賽充分展現各機關、團體及鄰里之間的向心力與榮譽感，龍舟競賽不只是體力展現，更考驗意志力、團隊默契與拚戰到最後一刻的精神，也讓場邊觀眾一同感受熱血氛圍。

張善政與立委呂玉玲等來賓於龍潭南天宮前上香，祈求賽事圓滿順利，並以朱墨為龍舟點睛，展現客家敬天謝神的傳統精神。

龍潭區公所表示，龍潭歸鄉文化節龍舟賽源自民國4年，歷經百餘年傳承，是全台極具代表的埤塘龍舟賽之一。今年賽事延續在地特有的「跪姿划槳」特色，並升級跪姿固定架，將過往木製設計改採金屬材質並固定於船體，進一步提升選手穩定性與安全。除龍舟賽，今年歸鄉文化節也規畫仲夏市集、客庄走讀、水上高樁獅表演賽、Hakka粽夏音樂饗宴及花火之夜等活動，邀請民眾在龍潭團圓相聚，體驗結合傳統與創新的節慶魅力。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、警察局長廖恆裕、客家局主任秘書胡淑芬、龍潭區長鄧昱綵、龍潭區各里長及社區發展協會理事長都出席龍舟點睛祈福。

張善政為龍潭歸鄉文化節龍舟大賽龍舟點睛。圖／桃園市政府新聞處提供