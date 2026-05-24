桃市長太太張琦雅現身「唐寶寶就業輔導嘉年華」 籲關懷弱勢孩子

為打造更友善的共融職場，深化脆弱家庭品格教育，中華Fun心關懷公益協會、桃園市政府舉辦「唐寶寶就業輔導嘉年華」，今日在龍潭登場，市長太太張琦雅也到場，呼籲社會「即時接住」弱勢孩子，為他們創造翻轉人生的舞台。

張琦雅表示。她回想2025年底舉辦第一場公益活動，當天募得20多萬元善款，在各界愛心持續擴散下，至今日已累計80多萬元，這分沉甸甸的愛，印證這條「精準公益」的道路不僅走得正確，未來也將堅定地走下去。

中華Fun心關懷公益協會指出，根據統計，台灣平均每1263名新生兒，就有1名唐氏症孩子（唐寶寶），目前全台約有超過3萬名唐氏症者。成年唐寶寶常因學習節奏與社會支持網絡不足，在求職路上遭遇重重限制。今日活動由社會局協助邀請唐氏症青年參與，並結合桃園市基督教愛鄰舍基金會長期陪伴的脆弱家庭兒少，共同體驗就業。

主辦單位規畫職能闖關任務，愛鄰舍的青年志工與脆家兒少化身引導者，陪伴唐寶寶分組合作完成挑戰。現場的實際職場模擬更能證實，透過精準的職務拆解與友善支持系統，唐寶寶在高度標準化的流程工作中，能展現無可取代的耐心、穩定度與高度學習潛能，未來將是企業主眼中穩定且堅定的「人才戰力」。

活動在隨緣茶空間舉辦，特別融合在地茶文化，在唐寶寶與青年志工親手揉捻茶葉的手作溫度中，深刻認識龍潭當地的茶文化底蘊。隨緣茶空間創辦人邱國雄夫婦也於現場承諾，未來將聘用唐寶寶投入製茶領域，提供實質的工作機會。

張琦雅稱讚愛鄰舍基金會董事長、牧師林雄堅深耕5至15歲兒童品格教育，長達25年，透過系統導向的扎實陪伴，為脆弱家庭孩子建立強大的生命根基，堪稱最高情操的實踐。

現場同步規畫三場主題公益演講，由不同視角切入弱勢平權。桃園市唐氏症家長協會理事長林進賢娓娓道出家長心聲，呼籲社會大眾撕下刻板標籤，以平等的眼光接納唐氏症青年。中華Fun心關懷公益協會期盼，未來能持續透過精準的公私協力，串聯社會各界資源，共同將桃園打造成最溫馨、多元且共融的幸福城市。