民進黨竹市黨部改選 施乃如連任主委團結「新竹隊」

民進黨今天舉行各縣市黨部主委、全國及縣市黨員代表等黨職改選，新竹市黨部主委由現任市議員施乃如連任，全國黨代表則由市議員劉康彥當選。

民進黨新竹市黨部主委及黨代表改選，今天下午4點順利結束，此次黨部主委改選是同額競選，僅有施乃如1人參選，施乃如下午在議會黨團總召陳建名及議員劉康彥陪同下完成投票。

民進黨新竹市黨代表部分，共計24人登記參選，其中最年輕為91年次，並有3位8年級生。施乃如說，樂見年輕世代的參與，她會努力團結所有支持者，擴大民進黨在新竹市的社會支持。

施乃如說，各行各業都有女性積極奉獻的身影，對於黨內前輩與黨員先進的支持，她會展現行動力，細心傾聽各界聲音，讓民進黨持續貼近社會。

施乃如強調，今年底將改選新竹市長和新竹市議員，她與「新竹隊」將竭盡全力輔選莊競程，並力拼市長、議員全壘打。

施乃如說，「民主、自由、人權」是團結大家的共同信念，年輕人更是國家持續進步的希望，她身為民進黨新竹市青壯世代的一員，對於聽取年輕人想法，擴大年輕人對民進黨的認識與支持，她責無旁貸。

施乃如表示，在中國持續打壓台灣國際參與，以及對台進行軍事恫嚇的時刻，堅守「台灣主體價值」更是不同世代政治工作者不可動搖的信念，但需要更多人深耕與傳承，期許能有更多年輕人勇於參與公共事務。