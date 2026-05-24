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客家桔醬秘密武器 「阿戊嫂的店」奪頭份四月八炒米粉冠軍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份「四月八」炒米粉大賽，「阿戊嫂的店」奪下第一名。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份「四月八」炒米粉大賽，「阿戊嫂的店」奪下第一名。圖／頭份市公所提供

苗栗頭份「四月八」今天炒米粉大賽，客委會2021年客委會客家小炒全國冠軍三灣鄉「阿戊嫂的店」，以秘密武器客家桔醬炒米粉，評審大為驚艷，奪下今年冠軍。

「四月八」是頭份市的盛事，今年以「頭份迎頭香」為主題，5月22日在永貞宮廣場舉辦「頭份迎頭香－青年爐主創意供桌大賽」，23日晚間六合運動場舉辦「庄神搖滾演唱會」，今天辦理炒米粉大賽，及迎接永貞宮媽祖聖駕等活動，縣長鍾東錦及民眾黨創黨主席柯文哲等人都到場，受到熱烈歡迎。

炒米粉大賽已是第三年辦理，共有20支隊伍報名參加，依整體口感及風味、食材搭配合適度、創意特色及擺盤、衛生及時間掌控等項目評分，結果第一名「阿戊嫂的店」、第二名「有味來營養食堂」、第三名「古早南瓜炒米粉隊」，澎湃獎「三灣農會家政班」、創意獎「珍強炒米粉」、人氣獎「古早南瓜炒米粉」。

「阿戊嫂的店」負責人劉雪玲透露冠軍炒米粉的秘密在於使用客家桔醬，結合自製油蔥酥，炒米粉特別對味，評審則大為驚艷，誇讚第一次吃到客家桔醬，味道清爽，配合天氣熱的時節，尤其是米粉浸泡沒有過久，炒起來維持Q彈口感。

柯文哲感受現場熱鬧氣氛，上台致詞沒有政治語言，表示他以為米粉發源地在新竹市，沒有想到在頭份市發揚光大，可見鍾東錦及頭份市長羅雪珠行銷做得好。

鍾東錦說，新竹米粉在全台享有盛名，但苗栗米粉同樣歷史悠久、品質優良，炒米粉大賽邁入第三屆，知名度逐年提升，不僅成功打響頭份尖山米粉、黑豆醬油等在地產業的名氣，更讓大家看見苗栗美食的多元風貌，展現地方文化的獨特魅力。

苗栗縣頭份「四月八」炒米粉大賽，現場人氣強強滾。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份「四月八」炒米粉大賽，現場人氣強強滾。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份「四月八」活動，縣長鍾東錦今天迎接永貞宮媽祖聖駕。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份「四月八」活動，縣長鍾東錦今天迎接永貞宮媽祖聖駕。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份「四月八」活動，縣長鍾東錦、民眾黨創黨主席柯文哲到場，受到熱烈歡迎。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份「四月八」活動，縣長鍾東錦、民眾黨創黨主席柯文哲到場，受到熱烈歡迎。記者范榮達／攝影

苗栗 頭份 客委會 鍾東錦

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