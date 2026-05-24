桃園台4、台15改線通車保住自行車道 南北不斷點

桃園市台15線、台4線配合桃園國際機場擴建改線昨天通車，副市長蘇俊賓參加通車典禮指出，改線是優化，這段路在機場、台北港及新竹科技廊帶之間，是台灣產業發展的重要樞紐，與周邊台61線、台15線及台31線等主要道路，都是桃園航空城、機場聯外交通及產業運輸不可或缺的重要動脈。

行政院長卓榮泰也參加通車典禮，蘇俊賓感謝中央重視桃園交通建設，改線路段在大園區近蘆竹區的路段，是優化的工程之一，市府將持續與交通部密切合作，推動國一甲線向東延伸、板龍及新梅龍快速道路等重大交通建設，完善桃園公路運輸路網。

蘇俊賓指出，說改線是優化，原因是當初市府在改線新闢道路設計階段，即建議中央要導入人本交通思維，保留人行道及自行車道，這對提升道路安全具有關鍵意義，感謝中央採納；市府在代辦號誌及路燈工程時，一併納入安全概念，透過雙色溫路燈照明及人本環境改善，讓道路從源頭設計即兼顧車流效率、行人安全與生活品質。

蘇俊賓說，市府過去3年與交通部合作，透過道路環境優化、數據監控等方式改善，桃園行人事故發生數已由3年前的2307件，降至去年的1747件，減少約近600件，降幅不少，但主要是靠各種道路優化和強化執法，顯示如果在道路設計之初就能夠導入人本與道安避險思維，相較於事後改善成效一定更高。

交通局表示，新台15線及台4線完工通車後，對外可串聯國道2號，並銜接台61線往北通往台北港；未來配合高公局施工中的國道1號甲線，將進一步串聯國道1號與台61線，形成完整高快速路網，提升機場與航空城聯外運輸效能。

改路線及優化後，通車後的台15、台4線路寬30公尺，配置雙向4快車道及2機車道，沿線設有4座橋梁、1座箱涵，並整合各項管線系統，全面採地下化配置。