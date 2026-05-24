快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園台4、台15改線通車保住自行車道 南北不斷點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓（右4）參加台4、15線改線工程竣工通車，當面請行政院長卓榮泰（左5）繼續支持其他重要道路連接工程。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓（右4）參加台4、15線改線工程竣工通車，當面請行政院長卓榮泰（左5）繼續支持其他重要道路連接工程。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市台15線、台4線配合桃園國際機場擴建改線昨天通車，副市長蘇俊賓參加通車典禮指出，改線是優化，這段路在機場、台北港及新竹科技廊帶之間，是台灣產業發展的重要樞紐，與周邊台61線、台15線及台31線等主要道路，都是桃園航空城、機場聯外交通及產業運輸不可或缺的重要動脈。

行政院長卓榮泰也參加通車典禮，蘇俊賓感謝中央重視桃園交通建設，改線路段在大園區近蘆竹區的路段，是優化的工程之一，市府將持續與交通部密切合作，推動國一甲線向東延伸、板龍及新梅龍快速道路等重大交通建設，完善桃園公路運輸路網。

蘇俊賓指出，說改線是優化，原因是當初市府在改線新闢道路設計階段，即建議中央要導入人本交通思維，保留人行道及自行車道，這對提升道路安全具有關鍵意義，感謝中央採納；市府在代辦號誌及路燈工程時，一併納入安全概念，透過雙色溫路燈照明及人本環境改善，讓道路從源頭設計即兼顧車流效率、行人安全與生活品質。

蘇俊賓說，市府過去3年與交通部合作，透過道路環境優化、數據監控等方式改善，桃園行人事故發生數已由3年前的2307件，降至去年的1747件，減少約近600件，降幅不少，但主要是靠各種道路優化和強化執法，顯示如果在道路設計之初就能夠導入人本與道安避險思維，相較於事後改善成效一定更高。

交通局表示，新台15線及台4線完工通車後，對外可串聯國道2號，並銜接台61線往北通往台北港；未來配合高公局施工中的國道1號甲線，將進一步串聯國道1號與台61線，形成完整高快速路網，提升機場與航空城聯外運輸效能。

改路線及優化後，通車後的台15、台4線路寬30公尺，配置雙向4快車道及2機車道，沿線設有4座橋梁、1座箱涵，並整合各項管線系統，全面採地下化配置。

桃園 台61線 蘇俊賓

延伸閱讀

桃機第三跑道開路 新台15、台4線今晚6時通車

怒批承諾跳票 航空城拆遷戶向卓揆陳情

抗議「先建後遷」跳票 航空城拆遷戶：不是今天想蓋明天房子就長出來

教育部推AI人才方舟計畫 桃園蘇俊賓籲首重師資育留

相關新聞

怒批承諾跳票 航空城拆遷戶向卓揆陳情

交通部配合桃園國際機場第三跑道、第三航廈擴建及航空城開發計畫，斥資卅三億元辦理台十五線及台四線改線工程，昨在行政院長卓榮泰見證下風光通車，而航空城拆遷戶不滿政府拆遷承諾跳票，也趁通車典禮機會陳情，但卓僅回應「大家都很努力，謝謝」。

桃園台4、台15改線通車保住自行車道 南北不斷點

桃園市台15線、台4線配合桃園國際機場擴建改線昨天通車，副市長蘇俊賓參加通車典禮指出，改線是優化，這段路在機場、台北港及新竹科技廊帶之間，是台灣產業發展的重要樞紐，與周邊台61線、台15線及台31線等主要道路，都是桃園航空城、機場聯外交通及產業運輸不可或缺的重要動脈。

桃園囤積條例再開鍘 蘆竹老翁住家清出10公噸雜物

為解決米奇屋問題，桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」，繼5月14日清理桃園區南華街17噸囤積案後，市府本月20、21日再度進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。桃園市環保局指出，本案囤積物數量可觀，加上住家入口遭阻擋，整體清運作業歷時兩天才告一段落，共清出5車、約10公噸廢棄物。

鐵路工程剛延期、汙水工程又來 民代憂內壢交通黑暗期

台鐵內壢站周邊才因鐵路地下化軌道切換工程，導致交通陷入黑暗期，市府水務局近期又將進行汙水下水道工程，引發在地民代擔憂。市府回應，汙水下水道工作井將配合鐵路地下化期程延後辦理，未來也會避免在鐵路地下化周邊500公尺範圍內進行大型立坑施工。

桃園清潔隊員邊收垃圾邊抽菸 民怨整條街吸二手菸

垃圾車或資源回收車起火時有所聞，桃園市環保局也呼籲民眾倒垃圾做好分類防火，但今晚傳出清潔隊員邊收垃圾邊抽菸，引發民眾批評與質疑；環保局初步調查有此事，將調閱行車記錄器確認，若屬實將懲處。

抗議「先建後遷」跳票 航空城拆遷戶：不是今天想蓋明天房子就長出來

桃園航空城地方促進會今號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮現場陳情，民眾高舉標語，怒批政府「先建後遷」承諾跳票，因安置街廓及住宅工程進度延宕，居民根本無法如期搬遷，盼中央展延搬遷補助與加強獎勵金期限至少1年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。