陸軍司令部80周年音樂會邀桃竹鄉親 看見蛻變新世代

陸軍司令部昨晚在桃園大漢營區舉辦80周年部慶音樂會，軍方首次以大型戶外音樂會形式邀請鄉親、官兵眷屬進營區一起慶祝，不但有軍方的才藝表演，也請來民歌手南方二重唱、金曲歌手翁立友助陣，場面熱鬧溫馨。

音樂會以「陸軍80，創新蛻變」、「NEW ARMY NEW POWER」為主軸，將歷史傳承及戰力發展等元素融入節目，透過軍歌演奏、金曲演唱、回顧護國戰役、災防救援畫面、官兵故事、新式戰力意象及焰火秀，讓大家看見陸軍80年來守護家園的歷程，也感受新世代陸軍持續向前的力量。

陸軍司令部表示，音樂會去年就開始籌備，從主題架構、曲目編排、視覺素材到演出銜接都經過多次討論，其中「戰力覺醒」打擊秀由上士吳俊毅擔綱主編，「交響詩：忠誠軍魂」為中士李錚治作品，展現官兵專業與創作能量。

陸軍司令呂坤修致詞時，感謝營區龍潭周邊及新竹縣湖口、新埔等鄉鎮21位里長、村長參加活動，強調有地方及國人的支持，才有愈來愈好的陸軍，他也感謝所有軍眷家屬，有家屬的支持，官兵才能安心服役。

陸軍司令部指出，80周年不只是回顧過去，也是面向未來的新起點，透過音樂會，讓民眾看見有歷史、溫度，也持續蛻變的新世代陸軍。

陸軍司令部80周年音樂會盛大場面。圖／陸軍司令部提供

陸軍司令與大漢營區周邊村里長、公所主管合影，期許持續攜手維繫軍民良好互動。圖／陸軍司令部提供