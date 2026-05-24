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桃園囤積條例再開鍘 蘆竹老翁住家清出10公噸雜物

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」後，本月20、21日進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。圖／桃園市環保局提供
桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」後，本月20、21日進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。圖／桃園市環保局提供

為解決米奇屋問題，桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」，繼5月14日清理桃園區南華街17噸囤積案後，市府本月20、21日再度進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。桃園市環保局指出，本案囤積物數量可觀，加上住家入口遭阻擋，整體清運作業歷時兩天才告一段落，共清出5車、約10公噸廢棄物。

環保局表示，蘆竹區奉化路該處住宅長期堆置雜物，影響環境衛生並衍生公共安全疑慮，引發鄰里多次陳情。蘆竹區公所接獲通報後，依自治條例啟動稽查、輔導及改善程序，並由跨局處單位共同介入協助；因行為人年事已高，且囤積物已造成出入口受阻，無法於短時間內自行完成清理，經整體評估後由環保局協助排出。

環保局指出，本案為民眾多次關心案件，市府於今年4月中旬依自治條例辦理聯合稽查，認定現場已明顯有公共消防安全、環境衛生及傳染病之虞影響。期間包含社福單位在內，多次前往關懷訪視與勸導，在行為人願意簽署排出同意書情況下，依法啟動排出清理作業。

桃園市副市長蘇俊賓表示，住宅囤積案件往往涉及環境衛生、公共安全、心理支持與社會關懷等多重面向，必須透過跨局處合作及地方共同協助，才能有效改善問題。目前各區公所累計接獲約30件相關陳情案件，其中19案已完成勸導自行清除或依法強制排除，其餘案件則持續進行輔導及限期改善程序，還給鄰里安全的生活空間。

桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」後，本月20、21日進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。圖／桃園市環保局提供
桃園市今年3月正式施行全台首創的「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」後，本月20、21日進入蘆竹區奉化路一處社區，協助住戶清除長期堆置的大量雜物。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局

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