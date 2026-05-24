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鐵路工程剛延期、汙水工程又來 民代憂內壢交通黑暗期

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
交通部鐵道局與台鐵公司日前展開「內壢段臨時軌路線切換工程」，才引發交通大打結，近期桃園市水務局又將進行汙水下水道工程，引發在地民代擔憂。資料照，圖／鐵道局提供
交通部鐵道局與台鐵公司日前展開「內壢段臨時軌路線切換工程」，才引發交通大打結，近期桃園市水務局又將進行汙水下水道工程，引發在地民代擔憂。資料照，圖／鐵道局提供

台鐵內壢站周邊才因鐵路地下化軌道切換工程，導致交通陷入黑暗期，市府水務局近期又將進行汙水下水道工程，引發在地民代擔憂。市府回應，汙水下水道工作井將配合鐵路地下化期程延後辦理，未來也會避免在鐵路地下化周邊500公尺範圍內進行大型立坑施工。

議員謝美英表示，台鐵在4月底軌道切換工程第一天，就因火車慢速行駛造成嚴重壅塞，雖在市長張善政溝通後，台鐵軌道切換工程已延至暑假，減輕對上班上學的衝擊，但相關單位應事先加強橫向聯繫，不能老是出動市長親上火線。

謝美英也提到，雖台鐵工程引發的影響已改善，但水務局近期又要進行汙水下水道立坑作業，工程將長達數月，以內壢後站目前的交通條件，不可能同時承受地下道工程與汙水下水道工作井並存，許多內壢人塞車塞到懷疑人生，後續恐影響今年底市長選情，盼市府團隊正視內壢交通問題的嚴重性。

交通局回應，鐵道局辦理道岔更換工程造成內壢站周邊平交道交通壅塞，經台鐵5月8日將運行速率恢復至每小時80公里後，尖峰柵欄阻斷時間與先前差異不大；為防止類似事件再發生，交通局要求交通部鐵道局北部工程分局提供鐵路地下化工程未來所有涉及軌道切換、列車慢行通行的施工時段，目前已建立協調機制，除零星前置作業外，均延至暑假施工以減輕衝擊。

針對近期即將於內壢車站周邊進場的中壢地區汙水下水道二期工程，交通局也要求施工單位配合鐵路臨時軌切換時程，把鄰近平交道的工作井施工期延後辦理，正式進場前必須與地方充分溝通。

水務局表示，目前於內壢自信里周邊辦理汙水下水道試挖準備作業，後續立坑施作將配合鐵路地下化工程整體期程辦理，避免影響交通，未來也會避免於鐵路地下化周邊500公尺範圍內同步進行大型立坑施工。

張善政 台鐵 交通部

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