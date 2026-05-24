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怒批承諾跳票 航空城拆遷戶向卓揆陳情

聯合報／ 記者陳恩惠季相儒／桃園報導
行政院長卓榮泰昨天出席台十五線通車典禮時，遭桃園航空城拆遷戶陳情抗議（圖），卓榮泰僅簡短回應「大家都很努力，謝謝」。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰昨天出席台十五線通車典禮時，遭桃園航空城拆遷戶陳情抗議（圖），卓榮泰僅簡短回應「大家都很努力，謝謝」。記者季相儒／攝影

交通部配合桃園國際機場第三跑道、第三航廈擴建及航空城開發計畫，斥資卅三億元辦理台十五線及台四線改線工程，昨在行政院長卓榮泰見證下風光通車，而航空城拆遷戶不滿政府拆遷承諾跳票，也趁通車典禮機會陳情，但卓僅回應「大家都很努力，謝謝」。

台十五線與台四線因桃園機場第三跑道設計必須改線，工程歷時四年半。交通部長陳世凱說，這次改線工程不僅配合航空城、第三跑道與第三航廈擴建，也肩負自由貿易港區發展需求，可謂交通部的重中之重。

行政院長卓榮泰強調，新台十五線與台四線通車後，將以機場園區為核心，向外串聯國道一號、國道二號、台六十一線及未來國一甲線，並連接台北港，大幅提升「海空聯運」效益；卓榮泰也承諾中央將持續以充足預算、最高效率與最佳品質推動地方交通建設，桃園副市長蘇俊賓則代表市府致謝。

不過，會場外面集結大批航空城拆遷戶拉布條陳抗，斗大標語寫著「先建後拆承諾跳票」，訴求「安置重建搬遷展延期限一年」，國民黨桃園市議員徐其萬、民進黨桃園市議員游吾和也站在民眾一方。

拆遷戶抱怨，政府原定二年前點交安置土地，結果拖到去年才點交，蓋房子的時間被大大壓縮，根本來不及達到政府相關補助標準；桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示，近年疫情、通膨與國際情勢導致營建成本增加，政府土地點交時程又延後，對民眾重建家園衝擊非常大，希望政府體恤民情。

行政院長卓榮泰（右）昨天出席台十五線通車典禮時，遭桃園航空城拆遷戶陳情抗議，卓榮泰僅簡短回應「大家都很努力，謝謝」。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）昨天出席台十五線通車典禮時，遭桃園航空城拆遷戶陳情抗議，卓榮泰僅簡短回應「大家都很努力，謝謝」。記者季相儒／攝影

卓榮泰面對記者追問陳情案僅稱「大家都很努力，謝謝」，陳情書最後由交通部民航局主任秘書楊國峯代表收下；桃園地政局長蔡金鐘則說，市府已將「完成二樓版」補助放寬至六月底，至於其他訴求則須與民航局討論。

航空城 陳世凱 卓榮泰 桃園機場

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