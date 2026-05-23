抗議「先建後遷」跳票 航空城拆遷戶：不是今天想蓋明天房子就長出來

桃園航空城地方促進會今號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮現場陳情，民眾高舉標語，怒批政府「先建後遷」承諾跳票，因安置街廓及住宅工程進度延宕，居民根本無法如期搬遷，盼中央展延搬遷補助與加強獎勵金期限至少1年。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今不克出席通車典禮，但指派身兼拆遷戶的祕書陳柏霖代表站在陳情民眾一方，他直言，外界常有盲點，誤以為居民拿到土地後就能立刻蓋房、馬上搬遷，但實務上的「大配地」在現階段根本只是「紙上配地」，實體進度嚴重延宕，居民「不是不搬，而是根本來不及蓋好」。

陳柏霖詳細拆解拆遷戶面臨的「開工前」與「施工中」兩大困境指出，一棟房子不是「今天想蓋，明天房子就會長出來」，在正式動工前，包含土地整備、建築設計、就連挖出的廢土方處理去處都有相關規範，再碰上向市府申請建築執照的行政流程與資格審查，光是跑這些公文、等相關勘查報告，在還沒看到金鏟插入動土開工之前，已硬生生燒掉近一年的時光。

即便好不容易熬到終於順利開工，後續工程期日更非居民單方面能控制，陳柏霖進一步說明，近年營建市場面臨大環境嚴重缺工、缺料風暴，工班調度極其困難，再加上施作得看天吃飯，還有每興建一個階段都必須配合市府進行「施工勘驗程序」，一關卡一關，他強調「這不是居民故意拖延，而是想快也快不了。」

陳柏霖透露，許多拆遷戶目前一邊支付原有住處開銷，一邊投入大筆資金興建新宅，經濟壓力相對沉重，如今只因居民無力控制的行政與工程進度延宕，卻遭政府以原訂期程要求下個月如期搬遷，等於房子還沒蓋好，就先失去政府補貼與搬遷獎勵，形同變相懲罰，對居民並不公平。

他強調，今天大家站出來，爭取的不是額外利益，也不是反對航空城開發，而是希望政府能正視基層居民困境，讓補助制度與實際工程進度脫鉤的問題獲得解決，「政府若真的要人民配合開發，就不能忽視蓋房子的現實問題」。

桃園航空城地方促進會今號召600名拆遷戶走上街頭陳抗，代表民進黨桃園市長參選人黃世杰出席的秘書，同時也是拆遷戶的陳柏霖（右一，著白上衣者），也站在前面向政府陳情，桃園市警察局重兵佈署並申請保一總隊支援，現場氣氛凝重。記者陳恩惠／攝影