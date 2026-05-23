桃機第三跑道開路 新台15、台4線今晚6時通車

配合桃園國際機場第三跑道與第三航廈擴建，交通部公路局斥資33億元推動台15線、台4線改線工程，今舉行通車典禮，行政院長卓榮泰宣布新路廊下午6時正式開放通車，象徵桃園航空城聯外路網正式邁入新階段。

這次工程被視為桃園航空城計畫的重要「第一棒」，由於未來桃園機場第三跑道位置，正好壓在既有台15線與台4線路廊上，中央因此提前啟動道路遷移作業，替第三跑道開發「讓路」。整起工程自2021年10月開工，今年初完工，全長約7.4公里、道路寬30公尺，配置雙向四快車道與兩慢車道，成為串聯大園、機場、自貿港區的重要交通命脈。

行政院長卓榮泰致詞表示，桃園是政府推動「桃竹苗大矽谷計畫」的重要核心，過去兩年來他已到訪桃園逾20次，其中超過一半都與交通建設有關，顯示中央對桃園交通與產業發展的高度重視；未來隨著桃園機場第三航廈及第三跑道陸續完成，機場每小時航班起降架次，將由現行約50架次提升至最高90架次，讓台灣有能力挑戰世界級機場服務品質。

卓榮泰強調，新台15線與台4線通車後，將以機場園區為核心，向外串聯國道1號、國道2號、台61線及未來國1甲線，並連接台北港，大幅提升「海空聯運」效益，他也向地方承諾，中央未來將持續以充足預算、最高效率與最佳品質推動重大交通建設。

交通部長陳世凱說，桃園機場是台灣最重要的國門，因此交通部始終將桃園列為交通建設重點區域，這次改線工程不僅配合航空城、第三跑道與第三航廈擴建，也肩負自由貿易港區發展需求，由公路局、民航局、高公局與鐵道局跨單位共同合作完成，可說是交通部的重中之重。

陳表示，工程最大挑戰在於施工期間必須配合飛航管制與塔台限制，高度不得超過20公尺，同時還得克服沿海強風與天候問題，因此工程也展現「一次到位」的人本交通理念，包括台電、中油、自來水、農業灌溉等地下管線全部同步整合埋設，避免未來道路反覆開挖。

他強調，未來交通部推動的新設道路，將全面納入人行道與自行車道設計，希望打造兼顧產業物流與民眾生活安全的交通環境。

桃市副市長蘇俊賓代表市府感謝中央支持地方建設，他形容台61線、台15線與台4線，是桃園產業與市民生活不可或缺的三大交通動脈，而這次新路工程最大特色，就是在人本交通概念一開始就同步納入規劃。

蘇俊賓透露，市府在代辦號誌與路燈工程時，特別導入安全思維與「雙色溫」照明設計，希望打造兼顧行車、行人與產業需求的道路環境。他也引用數據指出，桃園在中央與地方合作下，行人交通事故已連續三年明顯下降，顯示交通改善與執法策略逐步發揮成效。

他並表示，桃園位於串聯機場、台北港與新竹科技廊帶的重要位置，未來期待中央持續支持「國1甲線」及「板龍新龍高快速道路」等重大交通建設，進一步強化北台灣產業運輸能量。

值得注意的是，由於部分路段位於飛航管制區內，為避免影響飛機起降，新路廊導入大量「人本交通」設計，全線禁止設置高桿路燈，改採強化路側警示設施維護夜間安全，道路兩側則設置2.25公尺寬人行道、行人庇護島與最短行穿線配置，提升行人通行安全。

隨著今晚通車，部分舊路段同步調整，其中，大園區國際路三段往三民路一段、建國路的原外環道路，即日起永久封閉；另外，部分建國路左轉台15線路口也禁止左轉。公路局提醒，用路人若欲前往新台15線，可先沿既有台15線行駛至漁港路或海港路後，再銜接回新台15線主線，避免誤闖封閉路段。

公路局指出，新台4線長約1.3公里，沿南崁溪左岸配置，主要服務機場自貿區與蘆竹、南崁往返車流；新台15線則長約6.09公里，可串聯觀音、大園沿海地區往返竹圍漁港及台北港的長途貨運與客運需求，未來將成為桃園航空城與第三跑道的重要聯外骨幹。

行政院長卓榮泰今出席「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮時，向地方承諾，中央未來將持續以充足預算、最高效率與最佳品質推動重大交通建設。記者季相儒／攝影

讓路桃機第三跑道，「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」今舉行通車典禮，下午6時正式通車，包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市副市長蘇俊賓及在地立委涂權吉、民代徐其萬、游吾和均出席。記者季相儒／攝影

儘管通車典禮活動現場設有「媒體聯訪區」，但受桃園航空城地方促進會先前在會場百公尺外「意見表達區」的陳抗活動，臨時取消聯訪行程，完成剪綵後便離去。記者季相儒／攝影