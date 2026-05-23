竹市再添公托生力軍！「內湖公托」拼明年第3月啟用

為落實「0-6歲市府養」政策，新竹市府於香山區華德福實驗學校舊址規畫設置「內湖公共托嬰中心」，市府今說，室內裝修工程已於本月進入細部設計審查階段，預計今年底完工、明年3月啟用。未來可收托40名0至2歲嬰幼兒，並每日提供10名嬰幼兒定點臨時托育服務，進一步提升香山區托育量能。

社會處表示，「內湖公共托嬰中心」規畫結合定點臨托據點，除提供穩定日常托育服務外，也能彈性支援家庭突發性照顧需求，有效減輕家長育兒壓力。未來中心營運後，預計可創造16個長期職缺，提供在地青年與專業托育人員就業機會；另配合一樓「內湖暨大湖市民活動中心」整修工程完工啟用，將進一步串聯社區服務功能，打造兼具托育、交流與生活支持的老幼共好新據點。

市長高虹安表示，市府積極推動「0-6歲市府養」政策，除持續加碼托育補助與育兒津貼外，也同步推動托育人員健康檢查補助及久任獎勵制度、完成「一區一定點臨托」服務，並逐步擴增夜間與假日臨托量能，透過多元育兒支持措施，協助家長兼顧工作與家庭，營造安心、生養友善的城市環境。

高虹安指出，目前竹市已規畫10處公共托嬰中心。其中，香山區「內湖公共托嬰中心」已進入細設審查階段；東區「關東公共托嬰中心」室裝工程已於今年2月開工，預計年底開放報名；北區「兒少家庭福利館」新建工程則預計於今年6月辦理發包，其餘多處公托據點也同步規畫推動中，未來各中心預計可收托40至60名嬰幼兒，持續提升竹市公托覆蓋率。