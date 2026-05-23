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一定要幸福！竹縣助7歲女童有了家 跨海赴美展開新人生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
近日收養父母來台迎接小孟，照顧7年的寄養家庭全家不捨含淚送別，小孟就在眾人的祝福中，隨著收養父母跨海遠赴美國。圖／新竹縣府提供
近日收養父母來台迎接小孟，照顧7年的寄養家庭全家不捨含淚送別，小孟就在眾人的祝福中，隨著收養父母跨海遠赴美國。圖／新竹縣府提供

新竹縣7歲女童「小孟」（化名）出生時父入獄、母患嚴重精神疾病，縣府協助監護並安置寄養家庭，歷經多年努力媒合，終於順利找到一對美國夫婦收養，近日收養父母來台迎接小孟，照顧7年的寄養家庭全家不捨含淚送別，小孟就在眾人的祝福中，隨著收養父母跨海遠赴美國，展開新人生。

縣府社會處表示，小孟出生時生母罹患嚴重精神疾病、生父入獄服刑，無法提供穩定照顧。縣府隨即依法進行安置。後續生母因故離世，年邁的生父出獄後經濟與住所仍不穩定，無力撫養。縣府為保障兒少權益，依法取得監護權，並積極連結收出養媒合單位，戮力為小孟尋找能長久依靠的家庭。

跨國出養媒合過程嚴謹且繁複，在各方公私協力下，今年終於成功與美國收養家庭對接。收養父母日前帶著長子遠道來台，歡喜迎接小孟加入。對小孟而言，這不僅是趟跨國旅程，更是生命中首次真正擁有屬於自己的「家」。

社會處說，小孟自嬰兒時期便由寄養家庭陳媽媽照顧，近7年的歲月裡，寄養家庭視如己出。從牙牙學語到步入小學，寄養媽媽一路悉心陪伴。離別當天，寄養家庭全家到場送行，現場充滿不捨，社工與寄養家人皆紅了眼眶。收養父親見狀深受感動，真摯地向所有照顧過小孟的人員致謝，並承諾會給小孟幸福的未來。

陳媽媽哽咽表示，雖然心理準備了很久，但真正分離時仍萬分牽掛，不過她深信出養是為了孩子更好的未來，期盼小孟帶著滿滿的愛，勇敢走向新人生。

縣府社會處進一步表示，兒少保護安置與監護案件逐年攀升，要為安置兒童尋得合適的收養家庭，始終是條漫長且不易的路。尤其兒少出養易受年齡、身心狀況及國內外法規影響，媒合難度高。每一次的成功媒合，都凝聚寄養家庭、收養家庭與社工團隊長時間的評估與準備。縣府未來將持續結合各界資源，戮力健全兒少福利網絡，讓每位需要幫忙的孩子都能在愛與支持中平安健康成長。

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