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同濟會攜手竹市警反詐防毒！檢察官開講剖析犯罪 號召民眾免費聽

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
講座活動承辦人、新竹國際同濟會會長劉祐誠說，這場講座同濟會員需要繳交2000元費用，為實踐同濟會「關懷兒童、服務社會」宗旨，一般民眾不僅免費參加，還能獲贈他親手製作的麵包餐盒點心。圖／劉祐誠提供
講座活動承辦人、新竹國際同濟會會長劉祐誠說，這場講座同濟會員需要繳交2000元費用，為實踐同濟會「關懷兒童、服務社會」宗旨，一般民眾不僅免費參加，還能獲贈他親手製作的麵包餐盒點心。圖／劉祐誠提供

社會上詐騙受害案例層出不窮，為提高民眾防詐意識，新竹市警察局跟國際同濟會台灣總會竹苗區，決定在6月14日舉辦「反詐反毒，同濟齊心」防詐防毒法律實務講座 ，邀請新竹地檢署檢察官親自解析，從司法實務看最新犯罪趨勢，講座歡迎一般民眾免費報名參加。

講座活動承辦人、新竹國際同濟會會長劉祐誠說，這場講座同濟會員需要繳交2000元費用，為實踐同濟會「關懷兒童、服務社會」宗旨，一般民眾不僅免費參加，還能獲贈他親手製作的麵包餐盒點心。

劉祐誠也是知名烘焙達人，他說，社會上詐騙受害案例層出不窮，他認識的多名同濟會員就是受害人，但平日大家礙於顏面，都不好意思說出自己受騙的事蹟，為提高民眾防詐意識，新竹市警察局跟國際同濟會台灣總會竹苗區，特別合作規劃這場防詐講座活動，活動邀請新竹地方檢察署檢察官許大偉擔任講師，從司法實務解析最新犯罪趨勢。

他表示，許大偉除了為參加活動的人拆解今年最新投資與網路詐騙手法，還會說明人頭帳戶與洗錢法律風險、毒品販賣及吸食涉及刑法問題、宣導165 全民防騙網查證機制及新修正的法律責任、萬一受騙如何掌握黃金時間完成法律止付程序、如何辨識毒品及避免自己及家人涉毒。

劉祐誠說，講座活動6月5日截止報名，預期參加者會很多，額滿即停止受理報名。報名電話：5259620、0978132562。講座活動6月14日下午1點半起，在新竹市政府大禮堂登場。

講座活動承辦人、新竹國際同濟會會長劉祐誠說，這場講座同濟會員需要繳交2000元費用，為實踐同濟會「關懷兒童、服務社會」宗旨，一般民眾不僅免費參加，還能獲贈他親手製作的麵包餐盒點心。圖／劉祐誠提供
講座活動承辦人、新竹國際同濟會會長劉祐誠說，這場講座同濟會員需要繳交2000元費用，為實踐同濟會「關懷兒童、服務社會」宗旨，一般民眾不僅免費參加，還能獲贈他親手製作的麵包餐盒點心。圖／劉祐誠提供

檢察官 詐騙 警察

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