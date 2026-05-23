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桃園可負擔住宅 「住都中心得隨時抽查」惹議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府「可負擔住宅興辦管理自治條例」昨送桃園市議會備審，其中第十八條規定「住都中心得隨時抽查可負擔住宅使用管理情形」引發議論，民代質疑逾越憲法保障人民居住隱私權益；住都中心執行長邱英哲表示，抽查會先通知，不會突擊檢查。

桃園市政府為落實居住正義，研議低於市場行情「可負擔住宅」多時，為避免有心人投機炒作，自治條例對承買、轉售與使用條件限制甚多，包括承買者年齡、家庭結構與收入等，第十八條更規定「住都中心得隨時抽查可負擔住宅使用管理情形，使用管理人不得規避、妨礙或拒絕」。

桃園市議員魏筠認為，自治條例第十八條未列舉何種情境或時機可以抽查，過於籠統。人民居住隱私安全受憲法保障，檢警調等司法單位辦案入屋搜索都要法院裁准，自治條例卻賦予住都中心「隨時抽查」權力且民眾不得拒絕，恐怕違憲，將在審查小組提出討論。

桃園市議員謝美英表示，自治條例不能逾越憲法，也不該無限上綱，規定可隨時抽查會造成使用者跟管理者對立，糾紛不斷。此外，規定也應該更明確，否則剪不斷、理還亂，恐讓照顧民眾的美意還沒上路就打折。

邱英哲強調，該條文是為了確保民眾承購可負擔住宅是自住自用，避免私下轉售、轉租或其他商業行為。當房屋有自住自用以外情況時，住都中心才會安排抽查，抽查前也會告知民眾時間，不會無預警突擊檢查，而且住都中心是行政法人，蒐集到相關事證也是交由市府認定是否違規及裁處，住都中心不會逕自處理。

桃園 居住正義

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