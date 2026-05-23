關西鎮、西湖鄉 拍板普發現金5千元

新竹縣關西鎮訂定「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」普發現金給鎮民，每人五千元，辦法昨天過關，最快八月發放；苗栗縣西湖鄉也通過「振興經濟發放自治條例」，同樣發放鄉民每人五千元，預計七月就能執行。

關西鎮普發現金被地方稱為「石油津貼」，鎮長陳光彩直言是因應國際局勢動盪，增訂是為了強化地方韌性與振興發展；自治條例昨天送進鎮民代表會，公所原提議每人發三千六百元，代表會主張每人一萬元，討論後拍板每人五千元，另為考量照顧弱勢與鼓勵人口移入，代表會主席羅仕典裁示五月廿九日前設籍均有效，全數代表通過決議。

關西鎮公所表示，此次普發現金為一般民眾每人五千元，低收入戶每戶加碼二千元，預計二萬六千餘人受惠，一點四億元經費來源為去年度審完預算後的歲計賸餘與今年一月到五月的其他收入，將比照二○二二年紓困金模式，分三天在全鎮廿一個集會所發放現金。

苗栗縣西湖鄉前天通過「振興經濟發放自治條例」，凡去年十二月卅一日前設籍西湖鄉，每人可領現金五千元。

提案人、西湖鄉代會副主席吳峻毅表示，發放現金有助紓緩民眾在通膨下的生活壓力，刺激內需維持經濟動能，所以建請鄉公所研議方案；鄉長高阿賜也有感物價上漲，評估公所今年有西湖溪疏濬土石販售收入，因此擬訂自治條例，獲全體鄉民代表同意通過。

西湖鄉公所表示，此次發放現金預計五千八百餘人受惠，符合資格但不幸於今年病故或因故死亡者，其繼承人仍可領取。六十五歲以上長者預計七月十日直接匯款至個人敬老禮金帳戶，其他民眾七月十一日在各村活動中心發放。