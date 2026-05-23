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竹市關新里改善交通秩序 成科技治理示範區

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

新竹市關新里進駐許多竹科人口，帶動居民高收入，曾是稱霸多年的全台「最富里」。由於當地商家與住宅區密集，交通要道關新路不僅是全市最早推動的交通寧靜區之一，行車速限卅公里，更陸續導入科技執法設備，交通違規明顯減少，逐漸演變為「科技治理示範區」。

關新路兩側社區高樓林立，住戶多是竹科家庭，人口密度高居全市之冠。早期市府為了保護大量穿梭在關東市場、關東國小間的長輩與幼童，在此處推動交通寧靜區、建置固定式測速照相桿，卻也惹來通勤族抱怨，開在四線道卻得維持慢速，「這不是科技管理，這是科技搶錢」。

關新里長黃雅卿為地方抱不平，強調地方爭取相關執法措施是希望終結「馬路如虎口」焦慮感；居民林先生也直言，有的違規騎士還會反過來嗆人，「好像行人閃他們才是應該的，太誇張」。

黃雅卿表示，地方其實試過許多方法，包括張貼告示、勸導、評估設置車擋與路障，但因關新路人行道出口多、空間寬，權衡後才採取科技執法。她認為，科技執法其實像是一面鏡子，映照出關新路長年累積的生活問題，由於交通秩序有獲得改善，已向市府建議是否評估取消卅公里速限。

新竹市警察局強調，科技執法設置並非以開罰為目的，而是優先針對事故熱區、違規嚴重且不易攔查地點設置，希望降低事故風險。

科技執法 竹科 交通違規 測速

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