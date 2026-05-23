機車騎上人行道 桃竹「電眼」取締

科技執法近年在各地遍地開花，不只抓馬路超速、闖紅燈、不禮讓行人與違規停車，也有縣市鎖定人行道。新竹市關埔地區住商密度高，屢見機車騎上人行道，桃園市八德擴大重劃區也有類似情形，紛紛導入科技設備取締，外送騎士抱怨搶錢，但行人多肯定。

新竹市關埔居民指出，該處公司、住宅、餐廳林立，常見外送員、機車騎士貪快搶時間，見紅燈就騎上路旁人行道穿越；「二寶媽」陳姓家長說，最怕傍晚下班帶孩子出門，不知何時會有機車衝上人行道。

新竹市府為改善機車違規騎上人行道的狀況，二○二四年陸續在關新路與關新北路口、慈雲路與埔頂二路口裝設科技執法設備，前者至今取締近九千三百件，後者也累計達五千六百件。

科技執法成效卓著，但引發反彈。機車族與外送員抱怨關埔地區臨停空間不足，為了趕送餐切上人行道，就有可能收罰單，抱怨「根本在搶錢」；當地民眾支持市府作法，遵守交通規則、人車分道是基本常識，科技執法確實有效改善違規狀況。

新竹市交通處指出，關新路人車眾多，警方設置科技執法取締違規後，目前平均每月違規件數為二百二十件，有下降趨勢。不僅如此，當地居民為保安全，地方達成共識後，向市府申請該路段限速三十公里，目前也已上路。

桃園市八德擴大重劃區也有類似情況，警方二○二四年統計，該處為民眾檢舉與交通違規熱點，先後在八德區建德路與豐德路口、建德路與長興路口建置科技執法設備，取締汽機車違規行駛人行道，迄今取締五八二件。

桃園市警局交通大隊長林東星表示，人行道科技執法設備架設後，違規案件有逐年下降趨勢。該項科技執法目的在建立用路人「人本交通」觀念，呼籲駕駛人切勿違規行駛人行道，還給民眾安全、順暢的步行空間。