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高虹安宣布 竹市府基層員工調薪至最低工資1.1倍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安宣布基層員工調薪至最低工資1.1倍。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安宣布基層員工調薪至最低工資1.1倍。圖／新竹市府提供

新竹市府持續落實照顧基層員工政策，市長高虹安今宣布，凡由市庫自籌財源僱用的約僱、約用人員及工友，115年度起薪正式調高至月薪3萬2450元，相當於本年度最低工資的1.1倍，調幅最高近3000元，預估共有584名基層員工受惠，盼透過實質薪資調整，讓基層員工感受的溫暖與市府重視勞動價值的誠意與溫度。

高虹安表示，此次調薪除反映市府對基層人員辛勞的重視，更希望藉由實際行動提升員工待遇與工作士氣，讓大家能安心投入公共服務，共同打造更幸福宜居的竹市。

於殯葬管理所服務多年的許姓約用人員表示，平時除需配合輪班及假日勤務，現場也經常面臨突發狀況，第一線人員除須承受高度工作壓力，更需長時間面對生離死別與家屬情緒，心理負擔遠超過體力消耗。他提到，過去甚至曾發生同仁遭民眾毆打情形，工作風險與辛勞不為外界所知。

此次市府主動調整薪資，讓大家感受到被理解與照顧，對穩定士氣與提升工作認同都有很大幫助，未來也會持續以更細心、溫暖的態度陪伴家屬，協助每個家庭圓滿走完人生最後一段路。

此外，每天穿梭於大街小巷、守護城市環境整潔的環保局陳姓約用人員也表示，在清潔隊服務多年，無論晴天雨天都必須維持市容整潔，長時間風吹日曬、體力負荷相當大。此次調薪不只是薪資增加，更讓第一線同仁感受到自身努力與付出被市府看見與肯定，也讓大家更有動力持續投入工作，未來將繼續努力維護乾淨舒適的市容環境，讓民眾感受到更優質的生活品質。

新竹 高虹安 薪資

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