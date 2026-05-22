防密室逃脫公安意外！竹市跨局處稽查勒令違規限期改善

因應近期國內密室逃脫場所發生重大公安意外，新竹市府於5月14日、20日啟動跨局處聯合稽查，針對轄內4家密室逃脫（互動式情境體驗業）場所進行查核。經查，4家業者皆已依法完成商業或公司登記，其中1家因消防安全設備不符規定，消防局已依法開立舉發單，並裁罰要求限期改善；另都發處也查有違規使用及未依規定辦理公安申報等情形，後續將依法輔導改善及辦理裁處。

市長高虹安表示，密室逃脫屬互動式情境體驗的新興娛樂產業，場域多為密閉空間，並設有隔間、機關及特殊情境設計，若未妥善落實消防安全、公共安全及職業安全管理，恐提高緊急事故風險。

勞青處表示，此次由職安訪視團隊進行專案訪視，針對相關場域進行安全檢視與宣導，提醒業者避免高風險單人作業，建立即時通訊及緊急應變機制，並加強道具設備與場域安全管理，落實教育訓練及安全意識，以維護勞工工作安全。

都發處表示，密室逃脫場所依建築物使用類組及變更使用辦法屬D1類組供娛樂消費場所使用，依場所規模須於每年7月至9月間，每1至2年辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。

此次受查4家業者皆有違規使用情形及未依規定辦理公安申報，另有部分場所存在雜物堆置及未依規申請室內裝修等情形，後續將依建築法及相關規定函請業者盡速改善，若屆期未改善，將依法裁處。

消防局指出，此次4家場所均已實施消防安全檢查，其中1家消防安全設備不符合規定，已依法開立舉發單，將裁罰8萬元並限期改善，其餘3家場所消防安全設備均符合規定。

產發處表示，此次受查4家密室逃脫（互動式情境體驗業）業者皆已依法完成商業或公司登記。市府將持續追蹤業者改善情形，並針對高風險場所加強職業安全教育訓練與公共安全宣導。民眾若發現違規情事，也可撥打1999市民服務專線通報，共同維護安全、安心的休閒消費環境。