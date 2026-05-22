桃園可負擔住宅送審 民眾買屋市府「得隨時抽查」惹議

桃園市政府「可負擔住宅興辦管理自治條例」今送桃園市議會臨時會備審，其中第18條規定「住都中心得隨時抽查可負擔住宅使用管理情形﹞」引發議論，民代質疑逾越憲法保障人民居住隱私權益；住都中心執行長邱英哲表示，抽查會先通知，不會突擊檢查。

桃園市政府為落實居住正義，研議推出低於市場行情的「可負擔住宅」，首波預計釋出 108戶航空城安置住宅配售餘屋，未來配合捷運綠線北段7站通車辦理G12站到G14站整體開發也有相關建設規畫。然而，為避免有心人投機炒作，市府在民眾承買、轉售與使用也有諸多限制，包含承買者年齡、家庭結構與收入等，「得隨時抽查」也在規定中。

桃園市議員魏筠表示，自治條例第18條規定未列舉何種情境或時機可以抽查，過於籠統。人民居住隱私安全受憲法保障，檢警調等司法單位為辦案要入屋搜索抓人，也必須依法提出相關證據交給法院審核，法院裁准才能行動，桃園的自治條例卻賦予住都中心「隨時抽查」權力且民眾不得拒絕，恐有違憲之虞，後續將在審查小組提出討論。

桃園市議員謝美英表示，自治條例不能逾越憲法，也不該無限上綱，規定可隨時抽查恐造成使用者跟管理者對立，糾紛不斷。此外，規定也應該更明確，否則剪不斷、理還亂，恐讓照顧民眾的美意還沒上路就打折。

邱英哲強調，該條文是為了確保民眾承購可負擔住宅是自住自用，避免私下轉售、轉租或其他商業行為。當房屋有自助自用以外情況時，住都中心才會安排抽查，抽查前也會告知民眾時間，不會無預警突擊檢查，而且住都中心是行政法人，蒐集到相關事證也是交由市府相關單位是否違規及裁處，住都中心不會逕自認定。