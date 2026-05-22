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苗栗縣西湖鄉通過普發現金提案 7月10日起發放、每人5000元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉通過「振興經濟發放自治條例」每人發放5000元現金，預定7月10日起於各村社區發放，約有5800多人受惠。記者吳傑沐／攝影
西湖鄉通過「振興經濟發放自治條例」每人發放5000元現金，預定7月10日起於各村社區發放，約有5800多人受惠。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣繼三灣、銅鑼鄉以普發現金來振興經濟之後，西湖鄉代表會昨（21）日定期會也三讀通過「振興經濟發放自治條例」，凡去年12月31日以前設籍西湖鄉者，每人發放5000元現金；公所表示，總經費約3000萬元，預定7月10日起於各村社區發放，約有5800多人受惠。

西湖鄉代會副主席吳峻毅於今年初臨時會提案，指出現金發放有助於紓緩民眾在通膨環境下的生活壓力，並透過刺激內需來維持經濟動能，以達振興經濟效益，建請公所辦理普發現金5000元，提升鄉民幸福感，獲審議通過。

鄉長高阿賜也有感物價上漲，造成鄉親生活壓力，評估公所今年有西湖溪疏濬土石販售收入，請公所擬訂自治條例，於昨天鄉代會定期會獲全體代表同意三讀通過，並規畫7月10日起發放。

鄉公所民政課表示，發放對象為去年12月31日以前戶政資料設籍西湖鄉者，可取得5000元補助，另符合資格者，但不幸於今年因故或疾病死亡者，其繼承人仍可領取。約5800多人受惠，經費約3000萬元。

另外，65歲以上長者規畫於7月10日直接匯款入個人敬老禮金帳戶，其他鄉親則於7月11日在各村活動中心現場發放，若未能當場領取者，可於7月13日到17日到公所領取。

對於這項普發現金提案能順利通過施行，吳峻毅表示，感謝高鄉長及代表會大夥的支持，「這不只是補助，更是地方團結、照顧鄉親的具體行動。」未來，他也會持續傾聽民意、爭取更多地方建設與福利政策，讓西湖更加進步，讓鄉親生活更加安心幸福。

苗栗縣 普發現金

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