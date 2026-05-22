嘩啦逼波！頭份四月八「青年爐主創意供桌迎媽祖」今在永貞宮登場

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行，這次活動首度在媽祖起駕前移師永貞宮舉辦，吸引頭份市12所國小、4所國中參與，各校絞盡腦汁展現創意。

頭份市公所指出，學生絞盡腦汁設計迎媽祖的供品，每個迎神供桌攤位都是「嘩啦逼波」，且符合客家人以「五牲」供品敬神、迎神的典故與文化，成功把頭份迎媽祖的故事與背景，透過有趣的供桌創作活動，傳承給下一代。

今年「頭份四月八」迎神慶典 ，永貞宮媽祖將在農曆四月七（國曆5月23日）開始遶境3天，創意供桌提前在今天推出。

頭份市長羅雪珠表示，頭份四月八有時空背景的條件，面對頭份快速發展，傳統習俗要保存延續並不輕鬆。市公所感謝永貞宮堅持維護文化，年年舉辦四月八媽祖遶境，市公所今年趕在農曆四月七媽祖起駕遶境前到永貞宮廣場舉辦國中小創意供桌，感謝媽祖庇祐並迎接四月八的到來。

活動分為國中組與國小組舉辦，國小組有12校參加，國中組4校，各校都絞盡腦汁，在符合文化背景的典故前提下，結合美勞、糖果、創意來表現創意供桌。

比賽邀永貞宮前主委傅福雄、民俗專家鍾椿煇、知名畫家丘璦珍，分別以在地典故、民俗文化、視覺美感進行評分。比賽成績如下，國中組由建國國中獲得特優奪下冠軍，頭份國中、興華高中國中部、文英國中獲優勝。

國小組贏得金質獎的永貞國小已連續3年奪冠，取得三連霸佳績，銀質獎由信義國小、建國國小獲得，銅質獎為六合國小、僑善國小、斗煥國小；另外，信德國小、尖山國小獲文化傳承獎，媽祖精神獎由新興國小、頭份國小獲得，最佳創意獎由蟠桃國小、後庄國小拿下。

市長羅雪珠及永貞宮主委，副議長張淑芬頒發獎金，現場氣氛熱烈。張淑芬表示，自從舉辦青年爐主創意供桌後，四月八媽祖遶境也看到很多小朋友加入迎神敬神的隊伍，陪著家中長輩、大人在家門口迎媽祖頭香，將頭份的文化重新深植民間，並培養青年文化爐主，將頭份在地信仰文化及四月八特色節慶延續不輟。

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行。圖／頭份市公所提供

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行。圖／頭份市公所提供

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行。圖／頭份市公所提供

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行。圖／頭份市公所提供

2026頭份四月八的首場活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」，今天上午9點起在頭份市合港田寮永貞宮廣場舉行。圖／頭份市公所提供