桃青年局與球團合作培育專業人才 有機會成為「桃氣女孩練習生」

桃園市青年局正式推出「TAOYUAN Cheer Star 桃園青年運動娛樂表演人才培育計畫」，首創結合專業培訓、成果展演、產業交流及職涯媒合機制，打造全台第一套「在地青年運動娛樂表演人才培育與職業球團媒合機制」，協助青年從桃園出發，逐步接軌運動娛樂及表演產業，建立青年職涯發展的新模式。

桃園青年局長侯佳齡表示，近年運動娛樂與商業演出市場蓬勃發展，業界對於具備舞台表現、鏡頭魅力、形象管理及個人品牌經營能力的表演人才需求大幅提升，但目前仍缺乏完整且具系統性的培育與職涯銜接管道。

本計畫以「舞台即履歷」為核心概念，除規畫20堂專業培訓課程外，更導入成果展演及產業交流機制，協助青年提早累積實戰經驗與個人作品，建構從「培訓、實戰到產業接軌」的完整人才成長路徑。

此次也邀請職業棒球隊舞蹈總監暨桃氣女孩啦啦隊總監陸筱晴擔任宣傳大使，並邀集多位具實務經驗的業界講師共同授課，課程涵蓋舞蹈、體能、鏡頭表現、社群經營及美姿美儀等多元內容，貫徹「培訓即實戰」理念，精準培育具備專業素養的運動娛樂表演人才。

後續更將結合成果展演與產業交流活動，提供學員實際登台演出與曝光的機會；表現優異者，更有機會成為桃園雲豹飛將專屬啦啦隊「桃氣女孩」的練習生，提前取得進入運動娛樂產業的敲門磚。

「TAOYUAN Cheer Star」徵選對象為18歲至35歲青年，凡設籍、就學或就業於桃園市者皆可報名參加。報名期間自即日起至6月8日中午12時止，全面開放線上報名。預計6月12日公布初審入圍名單，27日辦理實體甄選。入選學員將於7月至8月間接受完整培訓，於8月底至9月底結合實際賽事辦理成果展演。報名網址：https://forms.gle/wJs8rK1k3kbVSj1E6