影／全國首例！關西鎮今通過將發放「石油津貼」 每人5000元

關西鎮公所今天成為全國首個以此為由普發全民現金「石油津貼」的地方政府。關西鎮公所今天將相關自治條例草案送交鎮代會審議並獲通過，將普發每位鎮民5000元，低收入戶每戶加發2000元，凡於5月29日前設籍關西鎮者皆符合領取資格。關西鎮長陳光彩、代表會主席羅仕典表示，預計發放對象約2萬6千人，最快8月發放，總經費約1億4千多萬。

陳光彩表示，為了因應國際情勢強化地方韌性，以及振興發展，經審慎評估財政狀況後，決定以2026年度歲計賸餘款，加上今年1到5月的其他收入，共預計1.4億多來發放。這次推動全民普發現金，並訂定「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，今天送交代表會審議。

多名代表在會中指出，若以自治條例通過當天作為設籍截止日，恐讓近期欲遷入民眾喪失領取資格，不利政策照顧弱勢與鼓勵人口移入的初衷。代表認為，關西人口持續下滑，應適度延長認定期限，讓更多近期遷入民眾受惠。因此，羅仕典也當場裁示，凡於5月29日前設籍關西鎮者皆可領取，全數的代表通過決議。

針對發放金額，鎮公所原先規畫每人發放3600元，代表會則主張提高至1萬元，雙邊對於是否能動用到往年的歲計賸餘款看法不一，經雙方討論後，最終拍板每人5000元。

關西鎮公所表示，相關行政作業約需2個月，預計最快8月發放，將比照2022年紓困金發放模式，分3天於全鎮21里各集會所及活動中心，以現金方式發放，會再研擬相關辦法。