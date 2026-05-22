苗栗推動客語為通行語「全國打頭名」 締造八連霸佳績

苗栗縣2025年推動客語為通行語執行成效獲客委會評核優等「全國打頭名」締造八連霸佳績。另外，三義鄉公所等13個鄉鎮市公所分獲特優、優等、佳等及進步獎，總獎勵金達1090萬元。縣府強調，獲獎單位數及總獎金都是全國最高，充分展現苗栗推動客語扎根與客家文化傳承的豐碩成果。

苗栗縣文化觀光局指出，客委會最近公布績優單位名單，苗栗縣政府是全國唯一獲評優等的縣市政府。在鄉鎮、市、區公所組別，苗栗表現同樣亮眼，三義鄉公所獲全國唯二「特優」殊榮；頭屋鄉、頭份市及公館鄉獲「優等」；造橋鄉、三灣鄉、大湖鄉、獅潭鄉及卓蘭鎮獲評「佳等」；銅鑼鄉、南庄鄉、通霄鎮及後龍鎮獲「進步獎」。

縣長鍾東錦表示，苗栗是客家大縣，十八鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府「煞猛打拚」推動客家事務，長期致力客家語言文化的保存與推廣，感謝客委會的支持與肯定，也感謝各鄉鎮市公所、學校、社區及民間團體共同投入客語復振工作。

鍾東錦指出，保存與傳承客家語言文化不只是責任，更是世代使命，未來會配合客委會政策，持續以不同面向多元方式深耕客家，讓更多人願意學客家話、願意講客家話，因為「沒有客家話，就沒有客家文化」。此外，也會以跨局處合作、公私協力方式營造客語友善環境、提高客語能力認證通過率及輔導民間提供客語服務等，提升客家能見度，讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」。