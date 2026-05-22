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紓解竹科車流...竹市7月試辦525巷單行調撥 納議員建議評估

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要動線，尖峰時段車來攘往，甚至有不少汽機車為了搶快選擇逆向行駛。記者王駿杰／攝影
新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要動線，尖峰時段車來攘往，甚至有不少汽機車為了搶快選擇逆向行駛。記者王駿杰／攝影

新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要動線，尖峰時段車來攘往，甚至有不少汽機車為了搶快選擇逆向行駛，新竹市議員劉崇顯指出，希望市府在該巷試辦單行調撥，並提醒市府，因應新湧入的車流盼透過「右轉時相」來更即時的紓解車潮，增加通勤效率也避免回堵至周圍社區。

市府交通處表示，光復路一段525巷與介壽路口各方向車流量皆大，常導致光復路一段525巷車流壅塞回堵至家扶中心，為此，市府經調查車流量達設置單行管制標準，且舉辦地方說明會取得共識，預期單行管制實施後光復路一段525巷上午尖峰從1車道增加為2車道，進入園區車流將大幅提高紓解效率，同時縮短旅行時間。

交通處指出，市府刻正辦理相關硬體設施建置，並與科學園區管理局協調號制調整事宜，以確保實施後，提高紓解效率，並預計於暑假試辦，預計7月6日開始實施。另有關議員建議透過「右轉時相」來紓解車潮部分，市府會在實施前一併納入評估。

為了降低竹科人的通勤時間，改善三岔路口因會車困難而造成的回堵問題，劉崇顯說，他多年前便主張在525巷實施調撥車道。依據他過往在竹科通勤的經驗，行走525巷的車流大多是以機車為主，若改為單行調撥，可預期會有更多機車湧入，往竹科方向通行。

劉崇顯指出，近期調撥車道已裝設完成，但尚未啟用，要求交通處說明何時會開始試辦單行調撥措施。此外，他也提到，在實施單行調撥的過程中，建議可以「紅燈右轉」的號誌時向，讓該巷的機車車流，可及時在號誌周期內紓解車潮，增加通勤效率也避免回堵至周圍社區。

劉崇顯說，過往他在園區上班時就曾發想，當上議員後也多次與里長交換意見，經過長期的流量調查與觀測，再配合園區改善工程，終於走到最後一哩路，雖會改變行車路線習慣，他會督促市府說明清楚施行細節、試辦過程收集反饋即時微調，盼讓竹科交通再變得更好​。

新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要動線，尖峰時段車來攘往，甚至有不少汽機車為了搶快選擇逆向行駛。記者王駿杰／攝影
新竹市光復路一段525巷是市區通往園區的重要動線，尖峰時段車來攘往，甚至有不少汽機車為了搶快選擇逆向行駛。記者王駿杰／攝影

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