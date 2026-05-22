機車考照下鄉服務來了！6月8日起卓蘭鎮公所報名 6月24日考照

新竹區監理所苗栗監理站與卓蘭公所將於6月24日（周三）在卓蘭鎮果菜市場辦理機車下鄉考照服務，這次考照自6月8日起於鎮公所開放受理報名，名額限定80人，額滿截止，苗栗監理站呼籲，考照當天必須由有駕照的親友接送，切勿無照騎車。

苗栗監理站表示，為鼓勵民眾多利用機車駕訓班考照，即日起至11月30日前參加機車駕訓班考取駕照者，交通部補助訓練費用1300元，歡迎民眾多加運用。如有任何問題請電洽苗栗監理站037-331806分機201、203、204。

苗栗監理站提醒，報名受理時間為6月8日至11日的上班日（中午休息時間不受理收件），考照者請攜帶身分證正反面影本、體檢表、一吋照片3張至卓蘭鎮公所報名，考試當天不受理現場報名。 為維護現場排隊報名民眾的權益，如有同時代理其他報名者，請依排隊順序一人一個名額的原則，第2人需重新排隊報名。

此外， 報名時必須攜帶身分證或居留證正反面影本，考照當天需攜帶正本； 持普通輕型機車駕照報考普通重型機車駕照者，必須攜帶普通輕型機車駕照正反面影本。考照當日請攜帶正本，因考取者必須繳回換領。

報名費為250元、 駕照費200元。 考照當日報到時間為上午9時至9時30分，逾時不受理報到，當日不受理現場報名； 當日路考請自備機車、安全帽，不可穿著木屐； 如有違規案件請先辦理分期或繳清，否則無法受理報名。

考照當天如遇天然災害，經苗栗縣政府宣布停止上班上課，服務及考照順延舉辦，不另行通知。