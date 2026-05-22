綠傳禮讓王婉諭選竹縣長 時力：審慎評估

全台最大縣轄市竹北市長選情與新竹縣長選戰連動，國民黨與民眾黨將共推竹北市長人選，有意者動作頻頻。民進黨竹北市長鄭朝方動向未明，外傳綠營高層不排除禮讓時代力量黨主席王婉諭參選新竹縣長。時力未回應「綠黃合」可能性，僅強調對於竹縣有布局，一切在審慎評估。

民眾黨徵召竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍白陣營定調雙方友善整合出最強人選，但民眾黨主席黃國昌公開強調，最強新竹鐵三角就是邱臣遠選竹北市長，加上國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、爭取連任的新竹市長高虹安，引發地方議論。

國民黨已有縣議員邱靖雅、吳旭智簽署參選竹北市長意願書。吳旭智昨說，自己是交大科技博士、美國麻省理工學院旅居科學家，他與徐欣瑩、高虹安的理工博士組合，才是大新竹共榮的「最強鐵三角」。

吳旭智認為，藍白合不應流於選前的選票精算與權力整合，應讓選民了解的是「選後如何在城市治理與前瞻思維上深度合作」，為大新竹地區帶來具備前瞻性的城市規畫。

昨傳出民進黨高層多次勸進鄭朝方轉戰新竹縣長，但鄭遲未決定，不排除轉向禮讓王婉諭出戰。鄭朝方、王婉諭昨未回應。時力發言人廖子齊說，王婉諭在本屆立委選舉拿下竹北東區四成選票，有一定民意基礎，黨內正審慎評估選戰布局。

藍營地方人士分析，若王婉諭投入新竹縣長選戰，憑藉其科技業背景與在新竹能見度，對部分科技選民與非藍選民確實具吸引力。若泛綠或非藍陣營票源有效整合，將成為不可忽視的變數。