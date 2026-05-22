快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

便宜行事 中央挖斷電纜 桃求償逾2.5億

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園生質能中心電纜遭交通部公路局工程挖斷，環保局估損失超過2.5億元，將與委外廠商一起向公路局求償。圖／桃園市環保局提供
桃園生質能中心電纜遭交通部公路局工程挖斷，環保局估損失超過2.5億元，將與委外廠商一起向公路局求償。圖／桃園市環保局提供

負責處理桃園家戶一般垃圾的桃園生質能中心，今年三月中被交通部公路局工程挖斷電纜，搶修期間累計五千公噸垃圾無處去化。桃園市環保局昨粗估營業損失與衍生清運費逾二點五億元，將會同營運廠商向中央求償。公路局回應，應向疏失的施工廠商求償。

據了解，交通部公路局正在觀音區進行台六六線高架化工程，今年三月十八日疑因往地底打鋼樁，不慎挖斷桃園生質能中心的電纜，影響供應焚化爐初期運轉所需電力與燃燒產生電力回送台電電網。生質能中心被迫停擺、運作受限，得靠外部柴油發電機供電，直到四月廿七日才完全修復。

焚化爐長達四十一天無法正常運轉，處理廚餘的厭氧系統也因此停擺，搶修期間累計五千公噸家戶垃圾只能暫置觀音保障、龍潭店子湖等掩埋場，迄今尚未去化完畢，家戶廚餘委由民間廠商處理。

環保局指出，生質能中心的電纜埋在一百五十公分深的地底，管線圖資早已提供交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段，初判是施工人員未按圖施作，施工前也未用透地雷達偵測地底管線情況導致事故。

「電纜有一定的防護措施，但難防不守規則的人。」副市長蘇俊賓說，工程按圖施作及按部就班很重要，若這次挖到的不是電纜，而是天然氣管線，恐跟高雄氣爆一樣，後果不堪設想。調查人員也透露，電纜傳輸電量極大，挖斷電纜事件未釀人命，實屬不幸中的大幸。

環保局概估，生質能中心停擺衍生五千噸垃圾清運成本約八六六萬元，家戶廚餘委外處理費用超過七百萬元。另，營運廠商榮鼎綠能更換電纜與營運停擺損失粗估也超過二點四億元，事涉權利金分潤，市府將與榮鼎一起求償。

公路局北區新建工程分局昨回應，工程合約有要求施工廠商執行道路試挖、透地雷達偵測等前置作業，也編列相關經費，但廠商以「圖資顯示該處未有管線經過為由」未進行相關作業，此為廠商疏失，依據契約應由施工廠商付賠償責任。

焚化爐 桃園 環保局

延伸閱讀

交通部施工挖斷桃園生質能中心電纜 蘇俊賓批便宜行事

台中新平好室火警後續 住都中心：復原費用由統包廠商負責

斥資10億KIRI園區營運頻傳爭議 張善政命市府研究合約條款解約

網紅轟「螺絲鬆了」徒手轉下淡江大橋螺帽 公路局：勿私自拆除公共設施

相關新聞

桃市3處掩埋場 加速覆土轉型

桃園市現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等三座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，其中楊梅員本掩埋場正朝今年底裸露垃圾全面覆土目標邁進，市府研議未來轉型生態教育園區。地方除了期待盡快完工，也擔憂覆土的高度太高，垃圾恐會坍塌，希望市府一併處理。

便宜行事 中央挖斷電纜 桃求償逾2.5億

負責處理桃園家戶一般垃圾的桃園生質能中心，今年三月中被交通部公路局工程挖斷電纜，搶修期間累計五千公噸垃圾無處去化。桃園市環保局昨粗估營業損失與衍生清運費逾二點五億元，將會同營運廠商向中央求償。公路局回應，應向疏失的施工廠商求償。

綠傳禮讓王婉諭選竹縣長 時力：審慎評估

全台最大縣轄市竹北市長選情與新竹縣長選戰連動，國民黨與民眾黨將共推竹北市長人選，有意者動作頻頻。民進黨竹北市長鄭朝方動向未明，外傳綠營高層不排除禮讓時代力量黨主席王婉諭參選新竹縣長。時力未回應「綠黃合」可能性，僅強調對於竹縣有布局，一切在審慎評估。

楊梅員本掩埋場估年底全面覆土 地方盼桃市府盡快完工、注意覆土高度

桃園現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖三座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，目前員本掩埋場規畫今年底裸露垃圾全面覆土，地方期待盡快完工，也擔憂覆土高度太高會有坍塌問題，希望市府留意。

斥資10億KIRI園區營運頻傳爭議 張善政命市府研究合約條款解約

桃園市KIRI原住民文創園區斥資10億元打造，前年8月營運至今屢傳營運爭議，多名議員要求市府整頓，甚至該拿出魄力解約。市長張善政允「沒有問題」，正檢視合約條款與廠商解約。

苗栗通霄坪頂社區推綠能療育 陳志煌帶領志工創作廢物裝置藝術品

苗栗縣通霄鎮坪頂社區近年推動多項社區總體營造與環境改善計畫，即將於28日接受縣府評鑑，社區協會昨提前舉辦綠能療育廣場成果展發表會，並宣告即日起開放綠能療育場域，邀請大家來坪頂共同見證社區志工長期用心與努力的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。