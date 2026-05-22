便宜行事 中央挖斷電纜 桃求償逾2.5億

負責處理桃園家戶一般垃圾的桃園生質能中心，今年三月中被交通部公路局工程挖斷電纜，搶修期間累計五千公噸垃圾無處去化。桃園市環保局昨粗估營業損失與衍生清運費逾二點五億元，將會同營運廠商向中央求償。公路局回應，應向疏失的施工廠商求償。

據了解，交通部公路局正在觀音區進行台六六線高架化工程，今年三月十八日疑因往地底打鋼樁，不慎挖斷桃園生質能中心的電纜，影響供應焚化爐初期運轉所需電力與燃燒產生電力回送台電電網。生質能中心被迫停擺、運作受限，得靠外部柴油發電機供電，直到四月廿七日才完全修復。

焚化爐長達四十一天無法正常運轉，處理廚餘的厭氧系統也因此停擺，搶修期間累計五千公噸家戶垃圾只能暫置觀音保障、龍潭店子湖等掩埋場，迄今尚未去化完畢，家戶廚餘委由民間廠商處理。

環保局指出，生質能中心的電纜埋在一百五十公分深的地底，管線圖資早已提供交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段，初判是施工人員未按圖施作，施工前也未用透地雷達偵測地底管線情況導致事故。

「電纜有一定的防護措施，但難防不守規則的人。」副市長蘇俊賓說，工程按圖施作及按部就班很重要，若這次挖到的不是電纜，而是天然氣管線，恐跟高雄氣爆一樣，後果不堪設想。調查人員也透露，電纜傳輸電量極大，挖斷電纜事件未釀人命，實屬不幸中的大幸。

環保局概估，生質能中心停擺衍生五千噸垃圾清運成本約八六六萬元，家戶廚餘委外處理費用超過七百萬元。另，營運廠商榮鼎綠能更換電纜與營運停擺損失粗估也超過二點四億元，事涉權利金分潤，市府將與榮鼎一起求償。

公路局北區新建工程分局昨回應，工程合約有要求施工廠商執行道路試挖、透地雷達偵測等前置作業，也編列相關經費，但廠商以「圖資顯示該處未有管線經過為由」未進行相關作業，此為廠商疏失，依據契約應由施工廠商付賠償責任。