桃市3處掩埋場 加速覆土轉型

桃園市現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖等三座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，其中楊梅員本掩埋場正朝今年底裸露垃圾全面覆土目標邁進，市府研議未來轉型生態教育園區。地方除了期待盡快完工，也擔憂覆土的高度太高，垃圾恐會坍塌，希望市府一併處理。

垃圾掩埋場除了給人觀感不佳，也有氣味問題，長期對地方造成困擾。環保局昨說明，楊梅員本、龍潭店子湖及觀音保障掩埋場，目前垃圾去化量均已大於進場量，今年將持續加速去化各掩埋場裸露垃圾，後續以家戶垃圾直接進焚化廠處理為優先。

楊梅居民期待員本掩埋場轉型成為休憩空間，市長張善政去年也曾允諾研議規畫為生態教育園區。員本里長陳奕霖昨說，地方很期待掩埋場可以盡快全面覆土，同時留意避免垃圾坍塌，未來不會再看到成堆成山的垃圾；居民也企盼市府加緊腳步打造生態園區，可與周邊步道串連。

環保局指出，楊梅員本掩埋場目前已完成作業區域以外暫置區的覆土作業，並配合環境部政策，朝今年底前達成裸露垃圾全面覆土目標。待裸露垃圾全面覆土後，針對地方民眾期望將一併評估相關可行的優化方案。

至於龍潭店子湖掩埋場裸露垃圾正加速清除中，未來將在兼顧垃圾轉運、天然災害應變、綠美化及整體安全等條件下，優先評估將店子湖掩埋場轉型為環保生態園區或其他優化方案。

觀音保障掩埋場也持續進行暫置區覆土，後續將逐步去化裸露垃圾，作為垃圾緊急應變場址及歲修期間轉運使用。