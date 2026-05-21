楊梅員本掩埋場估年底全面覆土 地方盼桃市府盡快完工、注意覆土高度

桃園現有觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖三座掩埋場，長年堆放暫置垃圾，目前員本掩埋場規畫今年底裸露垃圾全面覆土，地方期待盡快完工，也擔憂覆土高度太高會有坍塌問題，希望市府留意。

垃圾掩埋場除了給人觀感不佳，也有氣味問題，長期對地方造成困擾。環保局說明，楊梅員本、龍潭店子湖及觀音保障3座掩埋場，目前垃圾去化量均已大於進場量，環保局今年將持續加速去化各掩埋場裸露垃圾，後續以家戶垃圾直接進焚化廠處理為優先。

楊梅居民期待掩埋場轉型成為休憩空間，市長張善政去年曾允諾未來研議規畫為生態教育園。員本里長陳奕霖指出，地方很期待掩埋場可以盡快全面覆土，但也擔憂土堆疊上去後，會有垃圾坍塌問題，希望市府能協助處理。

陳奕霖說，地方居民也很期待，可以恢復原本的樣貌，不會再看到成堆成山的垃圾，也期待能與周邊步道串連，能如當初市長承諾的生態園區一起完成，希望市府的施作時間不要拖太久。

環保局指出，楊梅員本掩埋場已完成作業區域以外暫置區的覆土作業，並配合環境部政策，朝今年底前達成裸露垃圾全面覆土目標。待裸露垃圾全面覆土後，針對地方民眾期望，將一併評估相關可行優化方案。

龍潭店子湖掩埋場已委由專業技師辦理場地安全評估，並持續加速清除裸露垃圾，以確保邊坡穩定及作業安全。未來將在兼顧垃圾轉運、天然災害應變、綠美化及整體安全等條件下，優先評估將店子湖掩埋場轉型為環保生態園區或其他優化方案。

另外，觀音保障掩埋場亦持續針對暫置區執行覆土作業，後續將逐步去化裸露垃圾，並以作為垃圾緊急應變場址及歲修期間轉運使用為主。