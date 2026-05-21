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斥資10億KIRI園區營運頻傳爭議 張善政命市府研究合約條款解約

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市KIRI原住民文創園區屢傳爭議，市長張善政指示市府研議合約條款，與委外廠商解約。圖／本報資料照片
桃園市KIRI原住民文創園區屢傳爭議，市長張善政指示市府研議合約條款，與委外廠商解約。圖／本報資料照片

桃園市KIRI原住民文創園區斥資10億元打造，前年8月營運至今屢傳營運爭議，多名議員要求市府整頓，甚至該拿出魄力解約。市長張善政允「沒有問題」，正檢視合約條款與廠商解約。

KIRI文創園區啟用後，曾因下雨屋內漏水被詬病，店家苦不堪言，卻尋求不到幫助。此外，園區今年3月地下室垃圾集中場堆積如山、惡臭薰天，有引發火警與鼠患疑慮；多名民代在議會反映園區位在機場捷運旁精華地段，但營運廠商不用心，進駐店家賺不到錢，每月還要付高額租金，解約還要付違約金，非常辛苦。

桃園市議員張秀菊在議會總質詢表示，市長張善政上任後毅然決然終止前朝亞矽創的合約，希望市府拿出同樣勇氣，立即跟KIRI園區委外廠商解約，拿回經營主導權，讓原民店家可以無憂無慮繼續經營。

張善政答詢表示，市府覺得這個委外廠商「輔導了很久，一直沒有起色」，已指示市府團隊檢視合約條款，朝解約方向進行。

市府表示，營運商確實存在多項營運失能與違約情況，包括違反公安相關法規與破壞公產，承諾事項與投資金額未達成，內部管理費也不透明。

市府指出，KIRI園區部分空間至今未依約取得室內裝修合格證明即違規營運，營運商未經同意逕自移除一樓點交植栽與澆灌系統，此舉都威脅公共安全與資產完整性。另外，廠商依約應辦理假日市集與年度亮點活動，至今仍有5場活動待辦，提報的投資金額也無法佐證確實投入園區。

市府也說，KIRI園區委外廠商面對多處店鋪滲漏水造成店家財損，不僅未依約負責或啟動商業保險理賠，反向市府索賠營運損失，其內部管理費收取費用支出項目不透明，引發進駐店家集體陳情，這些都將列為解約評比依據。

張善政 文創 原住民

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