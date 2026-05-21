桃園生質能中心電纜案損失擴大 環保局初估逾2.5億

桃園生質能中心因電纜被交通部公路局台66高架工程挖斷，不僅垃圾廚餘無法去化衍生1500萬元清運費，市府概估更換電纜與委外廠商榮鼎綠能營運損失更高達2.4億元，由於營運損失涉及市府權利金分潤，將與榮鼎一起向公路局求償；公路局回應，此事件是委外廠商疏失，應向廠商求償。

桃園生質能中心位於觀音區，周邊正在施作「台66線高架化工程」，該工程因落墩往地底打鋼樁，結果不慎破壞生質能中心的電纜，該電纜看比生質能中心大動脈，負責供應焚化爐運轉初期所需電力與燃燒產生電力回送台電電網。事件自3月18日發生至4月27日設備完全修復啟用歷時41天，造成焚化爐無法正常運轉，處理廚餘的厭氧系統也無法作業，5000噸家戶垃圾只能暫存保障、龍潭等掩埋場，家戶廚餘委由民間廠商處理。

環保局指出，生質能中心的電纜埋在150公分深的地底，超過「桃園市道路挖掘管理自治條例」120公分安全標準，相關管線圖資及設置圖說也有提供交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段，但事情還是發生。電纜是交通部公路局「台66線高架化工程」落墩打鋼樁時挖斷，初步研判是施工人員未按圖施作，施工前也未用透地雷達偵測地底管線情況導致事故。

「電纜有一定的防護措施，但難防不守規則的人。」桃園副市長蘇俊賓表示，公路局施工前，市府已將生質能中心周邊地底管線配置圖交給公路局，要求對方注意，但事情還是發生了。生質能中心停擺損失分兩塊，一部分是市府垃圾無法去化衍生後續清運處理的費用，另一部分是生質能中心營運損失，都會跟公路局求償。

環保局概估，生質能中心停擺衍生5千噸垃圾清運成本約866萬元，而中心負責處理全市每日約100噸家戶廚餘，停電期間委外處理費用也超過700萬元。另外，榮鼎更換電纜與營運停擺損失目前粗估也超過2.4億元，確切金額有待精算，事涉權利金分潤，所以將與榮鼎一起求償。

公路局北區新建工程分局回應，工程合約有要求施工廠商執行道路試挖、透地雷達偵測等前置作業，也編列相關經費，但廠商以其圖資顯示該處未有管線經過為由未辦法，此為廠商疏失，依據契約應由施工廠商付賠償責任。